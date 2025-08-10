Surpriza sezonului în Superliga: FCSB, învinsă acasă de Unirea Slobozia

Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au contnuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 35, potrivit News.ro.

Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti.

Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12.

„Campioană de Cartoon Network » FCSB, bătută și de Slobozia, după încă o prestație comică!”, a titrat Gazeta Sporturilor.

FCSB: Zima – V. Creţu, Ngezana, Graovac, Kiki – Şut (Miculescu 68), Lixandru (Cisotti 46) – M. Toma (Al. Stoian 68), Politic (Bîrligea 46), Oct. Popescu (Edjouma 56) – Fl. Tănase. ANTRENOR: Elias Charalambous

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Ibrian, Al. Dinu, Antoche, Dragu – Coadă (Ed. Florescu 46), Vl. Pop, Purece (Aganovic 60) – Bărbuţ (Safronov 79), Afalna (Ahmed Said 59), Rotund (Dulcea 74). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Cartonaşe galbene: Fl. Tănase 76, Kiki 90+3 / D. Rusu 75, A. Said 79

Arbitri: Adrian Cojocaru – Ovidiu Artene, Florin Vişan

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Alexandru Filip

