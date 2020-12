„Am aceeași dragoste pentru Dinamo și acum. E o durere dublă pentru mine, am condus echipa, am fost și în galerie de la 9 ani. Am avut o perioadă când Dinamo era aproape de desființare, în 1995. Dacă nu venea nea Cornel Dinu atunci, echipa era desființată. E o situație foarte grea de 2-3 de ani, dar acum nu mai poate fi salvată de nimeni! Asta e singura soluție, să se facă un stadion și să se pornească de jos. Nimeni nu riscă să bage 10 milioane de euro, să ajungă pe 0, să mai bage încă 10 și tot așa… exclus! Clubul va intra în faliment”, a declarat Borcea, la Digisport.



Când Dinamo va avea un stadion, va avea și o echipă competitivă, se va bate pentru campionat și pentru cupele europene. Dinamo e în moarte clinică de 3-4 ani, o să i se ia oxigenul în curând, nu va mai fi nimeni și nimic la club.

Cristi Borcea

PARTENERI - GSP.RO Veste-șoc: Maradona și-a scos fiicele din testament! De ce a luat această decizie

PARTENERI - PLAYTECH GEST FABULOS făcut de Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu după ce acesta a ajuns sărac lipit

HOROSCOP Horoscop 6 decembrie 2020. Scorpionii caută contexte să iasă în evidență prin calitățile lor cele mai frumoase

Știrileprotv.ro Ţara din Europa unde oamenii nu vor mai avea voie să iasă din casă în week-end, după ce vineri s-a înregistrat un bilanţ record

Telekomsport Monstruos! Celebrul bărbat şi-a ucis iubita în direct pentru bani. A forţat-o să stea dezbrăcată pe balcon la temperaturi inumane. Valentina a murit, în ciuda strigătelor disperate