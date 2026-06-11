O nouă regulă FIFA, care prevede suspendarea meciurilor din cauza furtunilor, ar putea cauza întârzieri semnificative pe durata Cupei Mondiale din 2026.

Turneul, găzduit de SUA, Mexic și Canada, ar putea fi afectat serios de condițiile meteorologice din timpul verii.

În Statele Unite există un protocol obligatoriu pentru evenimentele sportive în aer liber, inclusiv pentru meciurile din cadrul Cupei Mondiale.

Dacă este detectată o activitate electrică sau un fulger pe o rază de 13 kilometri de un stadion cu acoperiș deschis, partida trebuie suspendată pentru cel puțin 30 de minute.

Dacă un alt fulger este detectat în acest interval, cronometrul este resetat, prelungind astfel și mai mult pauza.

Din cele 16 stadioane care găzduiesc turneul, doar patru sunt dotate cu acoperișuri fixe sau retractabile, ceea ce înseamnă că multe dintre meciuri ar putea fi perturbate de furtuni de vară, frecvente în regiune.

Un exemplu recent al acestei probleme a avut loc în 2025, în timpul Campionatului Mondial al Cluburilor din SUA.

Meciul dintre Chelsea și Benfica, disputat în Charlotte, Carolina de Nord, a fost întrerupt timp de două ore din cauza unei furtuni, iar partida s-a încheiat abia după patru ore și 38 de minute de la start.

Regula a fost deja aplicată în meciul amical dintre Anglia și Costa Rica (3-0), desfășurat pe 10 iunie în Florida. Partida a fost amânată cu o oră din cauza unei furtuni, ceea ce indică problemele care ar putea apărea și în timpul turneului propriu-zis.

Întârzierile ar putea provoca frustrări atât pentru fani, cât și pentru jucători și antrenori, mai ales în contextul unui calendar competițional aglomerat.

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