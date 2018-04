FR Tenis a pierdut încă un proces important la Curtea de Apel. ”Vineri, 13.04.2018, o zi cu mare ghinion pentru George Cosac”.

Cel mai vehement contestatar al conducerii federației, Marius Vecerdea (foto), care deține clubul sibian de tenis Pamira, continuă procesele cu George Cosac și echipa lui.

Pe contul său de Facebook, Vecerdea, care este finul și antrenorul președintelui Klaus Iohannis, a dat publicității o scrisoare deschisă în care anunță că a mai câștigat un proces împotriva FR Tenis. Iată conținutul scrisorii:

”COMUNICAT Asociatia Tenis Club Pamira

SCRISOARE DESCHISA

Cu privire la Federatia Romana de Tenis

Prin Marius Vecerdea – Presedinte

Director ATP – SIBIU OPEN

FRT pierde DEFINITIV inca un proces important la Curtea de Apel Bucuresti

Vineri, 13.04.2018, o zi cu mare ghinion pentru George Cosac – asa zis-ul Presedinte FRT. Curtea de Apel Bucuresti a hotarat prin Sentinta Civila Definitiva nr. 1619 din 13.04.2018, din dosarul 41871/3/2015, respingerea Apel-ului formulat de FRT (ca nefondat) astfel Hotararea judecatoreasca a Tribunalului Bucuresti nr. 2205 din 22.06.2017 din dosarul cu acelasi numar, devine executabila si obliga FRT la reintegrarea reclamantei Mihaela Munteanu (concediata abuziv) in functia si postul detinut anterior concedierii, si (foarte important) la plata sumei de peste 140.000 lei, (suma care urmeaza sa fie stabilita si in functie de indicii de inflatie) reprezentand toate drepturile reclamantei Mihaela Munteanu, de la data concedierii (15.10.2015) pana la data efectiva a reintegrarii!!!

Aceasta sentinta definitiva este o adevarata piatra de mormant pentru George Cosac, din mai multe perspective:

– In primul rand, Tribunalul Bucuresti ANULEAZA CA ABUZIVA decizia de concediere nr. 2205 din 15.10.2015 a paratei FRT, autoritate publica conform legii contenciosului administrativ nr. 554/2004!!!

– O mare parte din drepturile salariale ale angajatului concediat erau platite din fonduri publice ale Ministerului Tineretului si Sportului (urmeaza sa vedem ce decide MTS in acest caz!!!) Cine va plati pentru acest abuz?

– Actul juridic, decizia de concediere, anulat ca abuziv de instanta, a fost semnat si asumat in totalitate doar de George Cosac in calitate de Presedinte, desi nu avea acest drept, si nici legea nici macar Statutul FRT nu prevad aceste atributii ale Presedintelui FRT, aceste atributii sunt dedicate doar Directorului General!!! Este evident ca Presedintele nu are atributii executive in ce priveste angajarea si/sau concedierea angajatilor FRT!!! Este evident ca numitul George Cosac si-a depasit in mod total abuziv atributiile, abuzand de functia de conducere a unei autoritati publice finantate din fonduri publice, ba chiar mai mult, insasi drepturile angajatului in cauza erau platite din bani publici!!!

– Abuzul este cu atat mai grav luand in considerare ca: 1) angajatul in cauza avea nu mai putin de 25 de ani de munca in slujba Federatiei Romane de Tenis!!!, si 2) Motivul real al deciziei lui Cosac este de fapt, o furie personala, data de un interes pur personal, prin faptul ca angajatul in cauza ar fi sustinut demersurile (dovedite legale prin nu mai putin de 4 hotarari judecatoresti DEFINITIVE, in dosarele: 17876/3/2016, 24929/3/2016, 25257/3/2016 si 39537/3/2016), Asociatiei Tenis Club Pamira prin Marius Vecerdea – Presedinte!!!, si in scopul aflarii adevarului cu privire la fapte nelegale ale FRT. Acest fapt este deosebit de agravant, tinand cont de faptul ca decizia abuziva a numitului George Cosac, viza in mod special ascunderea adevarului si a unor actiuni nelegale ale sale, si prin aceasta, interese personale directe, fiind usor de dovedit ca dupa aceasta concediere au urmat mai multe angajari ale unor adevarati acoliti ai lui Cosac. (Urmeaza episodul prin care vom arata cum una din angajari are legatura directa cu un nou dosar important din instante, unde un club de fotbal cere suma de 50.000 Euro paratei FRT, vezi dosarul nr. 5054/3/2018 de la Tribunalul Bucuresti, cu mentiunea ca in acele contracte este implicata si Fundatia Olimpica Romana, condusa de Ion Tiriac, recunoscuta de curand, prin HG a Guvernului Ciolos!!!, ca si fundatie de utilitate publica). In orice caz, faptul ca angajatul in cauza, a sustinut demersuri normale si legale ale Asociatiei Tenis Club Pamira, este dovedit si de toate dosarele pierdute definitiv pe banda rulanta de FRT si altele care curg in continuare pe rolul mai multor instante!!!

– Nu in ultimul rand, situatia este deosebit de grava si din perspectiva scopului si obiectivelor FRT, dar evident si a modului in care sunt indeplinite aceste obiective. Astfel, se pot pune urmatoarele intrebari: In ce scop se vor plati aceste sume (executorii la aceasta data), din partea FRT? De ce FRT trebuie sa plateasca aceste sume si nu persoanele care si-au asumat aceste actiuni, dovedite nelegale in instante? Si, cel mai important: De ce FRT nu aloca, si raspunde negativ solicitarilor de finantare ale unor sportivi, juniori de mare performanta si cu rezultate deosebite?

In concluzie:

Asociatia Tenis Club Pamira, in calitate de membru afiliat, prin Presedintele Marius Vecerdea, Asociatia Tenis Club Olimp, in calitate de membru asociat, precum si alti membrii asociati si/sau afiliati la FRT, vor cere in instanta recuperarea acestor sume importante, inapoi la bugetul FRT, obligatia persoanelor responsabile pentru respectivele ilegalitati, la plata sumelor respective, si nu in ultimul rand alocarea sumelor respective in scopul si pentru obiectivele FRT, mai precis pentru sustinerea directa a 10 sportivi stabiliti in urma unor criterii simple de performanta.

Pe langa acest demers simplu cu scopul final de sustinere a sportivilor performanti, speram ca prin insasi aceste demersuri, intr-un final, sa transmitem urmatoarele mesaje:

1) In primul rand oamenilor de tenis din Romania: este nevoie de o schimbare de abordare, nu doar de o simpla schimbare a persoanelor din conducerea FRT (faptul ca interesele personale primeaza si interesele sportivilor, antrenorilor, specialistilor din domeniu sunt profund neglijate, este dovedit de hotararile definitive ale instantelor). Aceasta abordare inseamna de fapt un simplu efort de implicare prin informare si apoi dezbatere obiectiva si civilizata (Macar in cadrul Adunarilor Generale, un simplu efort de a acorda atentie oamenilor implicati)

2) In al doilea rand autoritatilor abilitate: sa sanctioneze aceste derapaje ale unei autoritati publice finantate din bani publici si care foloseste insemnele nationale, exploateaza evenimentele echipelor nationale, in interesul personal al unor persoane dovedite in instante ca nelegale!!!

Noi, nu dorim sa transmitem acest mesaj in mod direct autoritatilor abilitate sa restabileasca ordinea de drept, ci ne dorim ca aceste persoane sa gaseasca o ultima farama de demnitate si sa accepte esecul incredibil si faptele flagrante pe care le-au facut, sa se retraga in mod demn, inainte ca lucrurile sa ajunga atat de departe, incat propria lor libertate sa fie afectata.

Cu respecte Data: 15 Aprilie 2018

Marius Vecerdea

Presedinte – Tenis Club Pamira

Presedinte – Comisia FRT pentru modernizarea Statutului – numit de AG 2014

Director – ATP Sibiu Open (cel mai mare turneu masculin si singurul turneu din cadrul circuitului ATP din Romania)”.