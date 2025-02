15 ani de la scandalul cu dinamoviștii petrecând pe „Steaua e numai una”. Gabi Torje: „Am fost huliți de parcă am fi omorât pe cineva”

În seara aceea, Dinamo a jucat la Brașov și a pierdut meciul de campionat. Jucătorii au ajuns înapoi la București, dar, fiind ziua lui Torje, au decis să petreacă în apartamentul său din București. Au preferat să nu mai iasă în orașcu prietenii, ci să facă acasă o petrecere restrânsă.

Printre mai multe melodii ascultate, dinamoviștii au petrecut și pe acordurile unei melodii dedicate rivalei de la Steaua de către manelistul Copilul de Aur după câştigarea campionatului din sezonul 2005-2006, „Steaua e numai una”.

„A fost o distracție la 20 de ani, când eram tineri. Era o melodie a unui interpret de muzică lăutărească și nu era prima dată când se punea muzica respectivă. N-am mai ieșit în oraș să vadă lumea că ieșim și ne distrăm. Am stat acasă, am comandat ceva de mâncare, niște prăjituri”, a povestit Torje la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Huliți tot timpul pe toate stadioanele”

Imagine de la petrecerea din 2008 a jucătorilor lui Dinamo. Torje în partea dreaptă a imaginii, Ropotan în negru și Pulhac la laptop

Întrebat de Ovidiu Ioanițoaia dacă era băut în acea seară, Torje a răspuns ferm: „Eu n-am băut până la 25 de ani nici măcar o bere”.

Iar despre cine a fost cu ideea să asculte melodia „Steaua e numai una!”, Gabi a spus: „Cred că Cristi Pulhac era cu laptopul. Nu era cu telefoane, cu bluetooth. Aveam boxa cu jack conectată la laptop. Au fost, oricum, mult mai multe melodii”.

Libertatea a publicat imaginile în 2008, iar scandalul a explodat imediat. „Au fost suporterii, care ne-au chemat la ședință, am fost amendați de club, huliți tot timpul pe toate stadioanele de parcă am fi omorât pe cineva”, a mai spus Torje.

Suporterii dinamoviști erau îndreptățiți, jucătorii lor cântau despre o altă echipă. Ne-am asumat-o cu toții, ne-am plătit amenzile, polițele. Nici nu conta că ne amendează, dar atmosfera care era atunci… Gabriel Torje, mijlocaș Chiajna:

La petrecerea respectivă a participat și un al patrulea fotbalist dinamovist: Lucian Goian. Însă acesta nu a fost filmat pentru că a plecat când a văzut că cineva îi filmează pe jucători.

„Știu cine a filmat. O fată care era în casă cu un prieten de-ai mei, coleg de la echipa națională de juniori, a înregistrat. Cumva să le arate altora cum știu să se distreze băieții de la Dinamo”, a mai punctat Torje.

Fotbalistul s-a amuzat că, după aproape 15 ani, subiectul este de actualitate: „A avut un impact foarte mare și nici nu erau rețelele sociale de acum. Dacă aveam atunci TikTok și Instagram, făceam la vizualizări”.

17 ani, 5 luni și 29 de zile au trecut de la primul meci pe care Gabi Torje l-a jucat în prima ligă din România. Pe 28 aprilie 2006, în Poli Timișoara – FC Argeș 0-0

Au luat 5.000 de euro amendă

În acel moment a fost un adevărat scandal la Dinamo, iar Nicolae Badea, președintele de atunci i-a amendat pe jucători cu câte cinci mii de euro.

„Ne confruntăm în cazul de față cu o atitudine neprofesionistă din partea celor trei jucători, o dovadă de indisciplină pe care nu o putem accepta! Nu se mai poate continua cu jumătăți de măsură în teren și în afara terenului”, a fost mesajul lui Badea.

Torje a mințit în 2008

Imediat după apariția videoului, Gabriel Torje a reacționat într-o intervenție la postul Sport.ro.

„Ascultam o altă melodie, «Vine Borcea cu Spartanii». Cineva a montat filmuleţul şi a pus melodia Stelei pe fundal. Am greşit că ne-am întâlnit la mine acasă şi nu am mers undeva la o terasă, dar părea cam mult după ce am pierdut la Braşov. Cred că acea persoană care a filmat a făcut-o cu un scop precis”, a comentat atunci mijlocașul.

