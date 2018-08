Ca mulți alți tineri români, și George Ganea și-a încercat norocul în străinătate, dar s-a întors acasă după ce a realizat că nu se poate impune acolo. El a ales gruparea din Gruia.

După un an la AS Roma Primavera, George Ganea (19 ani) a decis să semneze cu campioana CFR Cluj. Înainte, George Ganea a stat un an și la Entella II, dar nici acolo prins cheag.

George Ganea a semnat cu CFR Cluj. „Îi place concurența'

Ionel Ganea, fost antrenor la „U' Cluj, rivala locală a celor de l CFR Cluj, e foarte mulțumit că fiul său a făcut acest pas.