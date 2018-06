Decesul lui Hurloi vine la doar câteva luni după cel al lui Viorel Abrudan, de la Oradea, fost fotbalist în aceeași generație.

Ghiță Hurloi a povestit într-un interviu pentru Sportul bistritean că motivul pentru care a ales Gloria a fost următorul: ”Eu aveam stipulat în contract obligativitatea primirii unei case în oraş pentru a mai rămâne la echipă. Cum acest lucru nu s-a rezolvat, am plecat gratis de la echipă. Aveam trei oferte în acea perioadă, de la Baia Mare, Târgu-Mureş şi Bistriţa.

Am ales-o pe ultima dintre ele. Am semnat mai întâi pe doi ani, după aceea pe încă doi şi tot aşa, am rămas până în acest oraş, care a devenit casa mea.

Gloria Bistriţa se mândrește cu un record de invidiat. Timp de aproape zece ani, nu a pierdut decât un singur meci oficial pe teren propriu. Asta se întâmpla tocmai în perioada în care „Nea Ghiţă”activa pentru echipa noastră de club. Întrebat de-a lungul timpului cum a fost în această perioadă, Hurloi spunea: „Aveam jucători valoroşi şi, indiferent ce echipă venea la Bistriţa, până în minutul 30 era 3-0 pentru noi. Se juca cu o ambiţie extraordinară. După aceea, mai înscriam 1-2 goluri”.

Victorie dragă din Ştefan cel Mare

Un alt meci, de care Hurloi își amintea cu drag era cel jucat împotriva echipei Dinamo, la doar patru zile după ziua lui de naştere, când a învins campioana României, tocmai în Ştefan cel Mare, în prezenţa a peste zece mii de spectatori. Marcase Uifăleanu cu un şut imparabil de la optsprezece metri.

Pe prima pagină a ziarului „Sportul” din 29 octombrie 1973, apărea: „Cinci apărători clujeni şi nici un atacant dinamovist în careul mic al lui „U””, titlu ce sugera jocul foarte bun al echipei studenţeşti, prin anihilarea totală a atacanţilor dinamovişti.

Meci mare cu ASA în cupă

O altă amintire plăcută a fostului jucător al Bistriţei şi Clujului este meciul susţinut împotriva echipei ASA Târgu-Mureş, echipă din prima ligă, în cadrul Cupei României – anul 1981, meci în care, Gloria Bistriţa de atunci, cu Gheorghe Hurloi pe teren, revenea extraordinar de la 0-1 (minutul 3) la 4-1, adjudecându-şi victoria în faţa unor jucători renumiţi în acea perioadă, ca Ispir, Unchiaş, Bőlőni, Fazecaş, Hajnal.

Carte de vizită:

Data naşterii: 24 octombrie 1955

A început fotbalul la Vulturii Mintiu Gherlii, în anul 1968

A activat ca jucător: la echipele „U” Cluj (între anii ’70-’77 şi ’79-’80, în A și B), CFR Cluj (’77-’79 în B), CF Gloria Bistriţa (’80-’89 în B)

A antrenat echipele: tineret Gloria Bistriţa, Mecanica Bistriţa, Mureşul Topliţa, Unirea Dej, Lacul Ursu Sovata, Vișinul Șieu Măgheruș, Victoria Bistrița, Gloria 2, Academia de Fotbal Gloria şi echipe de juniori ale Gloriei Bistriţa

Performanţe ca jucător: de două ori campion naţional de juniori cu echipa „U” Cluj (’72 şi ’74), patru sezoane în Divizia A, la U Cluj, 64 de jocuri în naționalele de juniori, 12 jocuri în naționala de tineret

Performanţe ca antrenor: titlul naţional la tineret, în 2000-2001

