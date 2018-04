Gică Hagi a răbufnit: ”Se fac stadioane în toată țara, iar la Constanța nu se poate!”.

Gică Hagi este un car de nervi, după ce președintele Camerei Deputaților, liviu Dragnea, a anunțat că se vor construi ăîn toată țara 400 de stadioane.

Problema este, în opinia ”regelui” că se vor construi arene noi din bani publici prin ”taoe comunele”,. însă într-un oraș mare cum este Constanța nu!

“Poate auzim într-o bună zi că se face un stadion și la Constanța! Se fac stadioane în toată țara! Aud că se fac și prin cine știe ce comune… Mai trebuie la o comună să se facă stadion frumos și la Constanța… nu se poate! Sau nu e în plan!”, a luat foc Gică Hagi.

Gică Hagi: ”Sunt la bani”

Patronul-antrenor de la FC Viitorul a adăugat, supărat: “Și sunt la bani… Am auzit că se fac vreo 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de Constanța. Orașul e prea mic, nu e important. S-a născut unul acolo, mare fotbalist, o Academie… Nu, ce să-i facem? Lasă, că a băgat el bani acolo, că iubește prea mult fotbalul și a băgat bani pe câmp. Nu am nici canalizare, acum vreau să fac. Vă dați seama unde ne ducem?”.