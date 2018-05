Gigi Becali, dezvăluire incredibilă: ”Am câștigat campionatul din pușcărie! Vorbeam ce trebuie să se facă”.

Gigi Becali a dezvăluit la Digi Sport că și în perioada în care se afla în pușcărie a comandat schimbărilșe în meciurile pe care echipa sa, FCSB, le disputa în Liga 1.

În sezonul 2014-2015 la care face referire latifundiarul din Pipera pe banca echipei bucureștene se afla antrenorul Costel Gâlcă.

Gigi Becali: ”La ora 11.00 se închidea telefonul la puşcărie”

“Dacă nu eram eu şi nu mă băgam eu, se alegea praful. La ora 11.00 se închidea telefonul la puşcărie. Dacă sunai la 11 fără un minut, rămânea telefonul deschis încă 45 de minute şi puteai să vorbeşti. Dădeam la 11 fără un minut telefon, puneam telefonul pe un scaun şi vorbeam ce trebuie să se facă. Şi din puşcărie comandam, tot”, a dezvăluit Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul din umbră de la FCSB a continuat: „Lui Gâlcă, despre care spuneţi voi că are mare personalitate, i-am făcut schimbările şi am câştigat campionatul din puşcărie. Nu s-a respectat şi îl lăsa pe Latovlevici cum am spus eu, ne calificam şi în Liga Campionilor”.