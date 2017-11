Gigi Becali, patronul FCSB, s-a declarat foarte mulțumit de rezultatul și evoluția echipei sale în meciul cu Hapoel Beer Sheva, încheiat la egalitate (1-1), joi, pe Arena Națională. Roș-albaștrii s-au calificat în 16-imile Ligii Europa, cu două etape înainte de finalul fazei grupelor.

”Am luat și bani, ne-am calificat. Am avut un 11 metri si eliminare, nu ne-a dat. Nu e niciun fel de problemă. Egalul ăsta e ca o victorie. Bucurie, bucurie, bucurie! A plâns probabil nemulțumit de reușitele lui. El azi n-a contat. Ești apostrofat dacă mingea e la tine pe 16 metri și o dai la adversar. Ești apostrofat, ce să faci?. Nu a fost presiune. Este Dumnezeu. Nu stăm să vorbim de Alibec, e bucurie. Steaua e calificată în primăvară, e bucurie mare. Dacă Alibec își dorește, să demonstreze. Am fost aseară la echipă, am vorbit cu el (n.r. – Alibec). El e supărat, nu am ce să îi reproșez. Nu a putut. Ce poți să îi spui unui jucător, când nu poate? Îi reproșez când e obraznic. Acum, ce să îi reproșez băiatului? Nu a putut. Dacă nu joci, suporterii… ehe! Huiduie, ce să faci? Asta e cu suporterii. Are o atitudine. Când plângi pentru nereușite, înseamnă că e bine. Dică are misiunea lui, trebuie să îmbine lucrurile astfel încât să poată evolua și jucătorii tineri, dar și cei odihniți. Campionatul e mai important pentru noi, e prima opțiune. A jucat cu copiii odihniți. Nu vedeți ce geniu de antrenor am? A calificat echipa în primăvară. E pe primul loc în campionat”, a declarat Gigi Becali, citat de DigiSport.

Nicolae Dică e modest

”Sunt fericit că am reuşit calificarea în primăvara europeană! Consider că adversarii de la Beer Sheva nu ne-au pus probleme, noi am avut ocazii clare de a marca, dar din păcate nu am reuşit să le fructificăm. Îmi pare rău pentru Denis. Nu trece printr-o perioadă bună, dar încercăm să-l ajutăm să-şi revină, să dea din nou goluri. N-am nicio problemă cu faptul că Gigi Becali anunţă echipa în ziua meciului. Am făcut schimbări mai la toate meciurile, se acumulează oboseală, presiune, încărcătura e mare. Voi modifica de fiecare dată pentru a avea jucătorii cât mai proaspeţi. Legat de un nou contract, eu sper să rămân la Steaua până la vară, sunt modest, în fotbal se pot întâmpla multe. Sunt concentrat să am rezultate cât mai bune, doar ele mă ţin în funcţie şi ele îmi vor aduce prelungirea contractului”, a declarat Nicolae Dică, la Telekom Sport.