Și dacă n-a avut cine să-l mai laude în ultimul timp, patronul de la FCSB a făcut-o singur.

„I-am spus lui Marica, ştii de ce voiam să luaţi voi Dinamo, ca să vă văd cum vă văd pe voi toţi în faliment peste câţiva ani. Hagi este singurul specialist. Toţi, de 15 ani, faliment, diviza B, gura închisă la fotbal cu mine, da? Fiecare poate să spună ce vrea, dar demonstraţi. Pe unde aţi fost preşedinţi nu aţi demonstrat', a spus Becali.

Gigi Becali se laudă singur: „Pentru mine, FCSB e o distracție!'

„Eu mă simt foarte bine cu ce am făcut la FCSB. Nu am nicio problemă, mă distrez, pentru mine FCSB e o distracţie, nu am problemă de bani. E adevărat, sunt bani 10 milioane dacă ne-am califica, dar problema este coeficientul în caz că nu ne calificăm.

Părerea e părere, demonstraţia e demonstraţie. Dică s-a dus în primăvara europeană, a mai demonstrat-o pe asta. Ştiţi de ce nu am luat campionatul? Am făcut o greşeală eu, când Dică a spus ceva şi eu am zis nu. Domne, omul a spus, îl dau afară pe Alibec, am zis nu, că iau bani pe el.

Cum să-l dau afară pe Dică pentru că n-a luat titlul dacă e greşeala mea? El a spus că trebuie dat afară, că nu poate să lucreze cu el', a zis Becali la TV Digi Sport.

Același Becali credea cu totul altceva despre el cu puțin timp în urmă.

