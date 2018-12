Gigi Becali, show la prezentarea lui Mihai Teja: „România va deveni becaliană”

Gigi Becali a imitat stilul sacadat de a vorbi al lui Tudorel Toader, ministrul Justiției, când a fost întrebat ce perioadă de grație îi va acorda lui Mihai Teja. „Mă repet, ca Tudorel Toader, mă repet, Mihai va avea mână liberă. Şase luni de zile nu-i voi spune nimic, face numai ce vrea el şi nu mă bag deloc. După care voi evalua rezultatele, voi evalua jocul echipei şi în consecinţă voi lua nişte măsuri care să fie în concordanţă cu regulile jocului. Mă repet, Mihai are şase luni la dispoziţie şi trebuie să ia campionatul altfel va suporta consecinţele eşecului”, a declarat patronul FCSB.

Rugat să spună dacă 2018 a fost un an bun sau prost din punctul lui de vedere, Gigi Becali a răspuns în stilu-i caracteristic. „Pentru mine, 2018 a fost un an destul de bun. De ce spun asta? Pentru că am făcut niște progrese în războiul cu Talpan. România a început să se sature de talpani și, încet, încet, va deveni becaliană”, a explicat latifundiarul din Pipera.

Posesia este obsesia patronului

În ceea ce privește obiectivele fixate noului antrenor, Becali a readus în discuție obsesia lui, posesia: „Să vă spun de ce l-am ales pe Mihai. L-am întrebat cum vede fotbalul… Mihai Stoichiță m-a influențat, că am văzut la televizor că a spus că e antrenor de posesie. I-am cerut părerea și lui Gică Hagi și mi-a spus: «Gigi, e antrenor de posesie». Vreau să avem posesia, ca să nu am emoții. Dacă mingea e la mine, stau liniștit. Uite, lui Man nu-i iei mingea, e tot timpul la el, dar Florinel Coman o pierde, chiar dacă e mingicar. Asta nu-mi place”.

