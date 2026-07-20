Seismografe din întreaga Spanie au înregistrat vibrații provocate de manifestările de bucurie ale suporterilor în urma golului marcat de Ferran Torres, reușită care a adus țării al doilea titlu de campioană mondială la fotbal.

Institutul Geografic Național (IGN) și Institutul Cartografic și Geologic al Cataloniei (ICGC) au observat vibrații neobișnuite asociate cu sărbătoriri în orașe precum Algeciras, Barcelona, Cadiz și Granada.

Senzorii celor două institute geografice au detectat trei vârfuri distincte de activitate în timpul meciului dintre Spania și Argentina, și anume după golul lui Ferran Torres, după un alt gol ulterior anulat de VAR și după fluierul final, care a declanșat cea mai puternică vibrație.

Potrivit unor oameni de știință, aceste mișcări constituie un exemplu de „seismicitate indusă” cauzată de activitatea umană, mai exact de milioanele de suporteri care săreau, strigau și sărbătoreau simultan.

Vibrații similare au fost detectate în timpul victoriei obținute de Spania împotriva Angliei în finala EURO 2024, când golurile marcate de Nico Williams și Mikel Oyarzabal au declanșat mișcări ale solului măsurabile la Madrid și Barcelona, notează AFP.

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