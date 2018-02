Gyor – CSM București, în Liga Campionilor la handbal feminin. ”Tigroaicele”, joc modest, înfrângere logică | VIDEO

Gyor – CSM București, în Liga Campionilor la handbal feminin. CSMB a făcut un joc modest, luni, şi a sfârşit prin a pierde la patru goluri în faţa deţinătoarei trofeului, după ce a fost condusă şi la şapte goluri, 24-17 (46).

HALF-TIME: What a fantastic #handball event we have in Hungary! Home team @audietokc_gyor lead @csm_bucharest 13:11 at the break! #ehfcl pic.twitter.com/he7Anb7rB7

— EHF Champions League (@ehfcl) February 26, 2018