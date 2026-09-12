Harry Kane a avut un sezon spectaculos la Bayern München, cu 61 de goluri în numai 51 de meciuri. Pe lângă trofee și recorduri, atacantul englez a primit însă și o recompensă mult mai neobișnuită: câte un șnițel pentru fiecare gol marcat. La finalul sezonului, bilanțul a ajuns astfel la 61 de șnițele, oferite de patronul unui restaurant aflat în apropierea locuinței fotbalistului, relatează publicația germană Bild.

Câte un șnițel pentru fiecare gol marcat de Harry Kane

Povestea a început după transferul lui Kane la Bayern München, în vara lui 2023. Atacantul și oamenii din anturajul său au devenit clienți ai unui han-restaurant din apropierea locuinței sale. Proprietarul localului, Stefan Kastner, a aflat că fotbalistului îi place șnițelul și a transformat preparatul într-o recompensă pentru goluri. Regula era simplă: pentru fiecare gol marcat de Harry Kane, Kastner îi trimitea acasă câte un șnițel.

Ritualul s-a repetat pe tot parcursul sezonului 2025-2026, iar atacantul a înscris de 61 de ori în 51 de apariții pentru Bayern. La final, același număr de șnițele fuseseră puse deoparte pentru el. Kane, în vârstă de 32 de ani, a încheiat sezonul și cu două trofee: al doilea său titlu în Bundesliga și primul succes în Cupa Germaniei.

A marcat trei goluri în finala Cupei și a primit trei șnițele

Finala Cupei Germaniei a dus ritualul la un alt nivel. Bayern a învins VfB Stuttgart cu 3-0, iar toate cele trei goluri au fost marcate de Kane. A fost primul triumf al clubului în Cupa Germaniei după șase ani. În timpul meciului, Stefan Kastner a organizat o vizionare publică la local și a oferit mostre din așa-numitul „șnițel al marcatorului” celor peste 200 de suporteri prezenți.

Totuși, cele trei porții câștigate de Kane prin hat-trick nu au fost uitate. După revenirea fotbalistului acasă, Kastner i-a dus cele trei șnițele corespunzătoare golurilor din finală.

„M-am bucurat în mod special că Harry a marcat toate cele trei goluri”, a povestit proprietarul localului pentru Bild, precizând că i-a livrat cele trei porții acasă în ziua următoare.

Șnițelul a devenit una dintre mâncărurile preferate ale lui Kane

Harry Kane nu a ascuns faptul că s-a atașat de preparatul devenit parte din ritualul său de la Bayern. În luna ianuarie, atacantul spunea că șnițelul a ajuns mâncarea sa bavareză preferată, chiar dacă știe că mulți îl consideră un preparat austriac. Fotbalistul a ținut însă să precizeze că nu mănâncă personal toate șnițelele primite după goluri. Unele ajung și la oamenii din jurul său.

„Nu le mănânc întotdeauna pe toate singur”, a spus Kane, adăugând că povestea îi amuză pe cei apropiați și că lui îi plac foarte mult.

Kane i-a oferit patronului restaurantului un tricou semnat

Atacantul i-a întors gestul lui Stefan Kastner la finalul sezonului. Kane i-a dăruit un tricou de campion semnat, pe care a scris un mesaj special de mulțumire pentru toate șnițelele primite. Bild relatează că pe tricou fotbalistul a scris, în engleză, un mesaj prin care le mulțumea oamenilor de la hotel și restaurant pentru toate porțiile trimise de-a lungul sezonului.