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Harry Kane a avut un sezon spectaculos la Bayern München, cu 61 de goluri în numai 51 de meciuri. Pe lângă trofee și recorduri, atacantul englez a primit însă și o recompensă mult mai neobișnuită: câte un șnițel pentru fiecare gol marcat. La finalul sezonului, bilanțul a ajuns astfel la 61 de șnițele, oferite de patronul unui restaurant aflat în apropierea locuinței fotbalistului, relatează publicația germană Bild.
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Povestea a început după transferul lui Kane la Bayern München, în vara lui 2023. Atacantul și oamenii din anturajul său au devenit clienți ai unui han-restaurant din apropierea locuinței sale. Proprietarul localului, Stefan Kastner, a aflat că fotbalistului îi place șnițelul și a transformat preparatul într-o recompensă pentru goluri. Regula era simplă: pentru fiecare gol marcat de Harry Kane, Kastner îi trimitea acasă câte un șnițel.
Ritualul s-a repetat pe tot parcursul sezonului 2025-2026, iar atacantul a înscris de 61 de ori în 51 de apariții pentru Bayern. La final, același număr de șnițele fuseseră puse deoparte pentru el. Kane, în vârstă de 32 de ani, a încheiat sezonul și cu două trofee: al doilea său titlu în Bundesliga și primul succes în Cupa Germaniei.
Finala Cupei Germaniei a dus ritualul la un alt nivel. Bayern a învins VfB Stuttgart cu 3-0, iar toate cele trei goluri au fost marcate de Kane. A fost primul triumf al clubului în Cupa Germaniei după șase ani. În timpul meciului, Stefan Kastner a organizat o vizionare publică la local și a oferit mostre din așa-numitul „șnițel al marcatorului” celor peste 200 de suporteri prezenți.
Totuși, cele trei porții câștigate de Kane prin hat-trick nu au fost uitate. După revenirea fotbalistului acasă, Kastner i-a dus cele trei șnițele corespunzătoare golurilor din finală.
„M-am bucurat în mod special că Harry a marcat toate cele trei goluri”, a povestit proprietarul localului pentru Bild, precizând că i-a livrat cele trei porții acasă în ziua următoare.
Harry Kane nu a ascuns faptul că s-a atașat de preparatul devenit parte din ritualul său de la Bayern. În luna ianuarie, atacantul spunea că șnițelul a ajuns mâncarea sa bavareză preferată, chiar dacă știe că mulți îl consideră un preparat austriac. Fotbalistul a ținut însă să precizeze că nu mănâncă personal toate șnițelele primite după goluri. Unele ajung și la oamenii din jurul său.
„Nu le mănânc întotdeauna pe toate singur”, a spus Kane, adăugând că povestea îi amuză pe cei apropiați și că lui îi plac foarte mult.
Atacantul i-a întors gestul lui Stefan Kastner la finalul sezonului. Kane i-a dăruit un tricou de campion semnat, pe care a scris un mesaj special de mulțumire pentru toate șnițelele primite. Bild relatează că pe tricou fotbalistul a scris, în engleză, un mesaj prin care le mulțumea oamenilor de la hotel și restaurant pentru toate porțiile trimise de-a lungul sezonului.
Ritualul nu se încheie însă odată cu cele 61 de goluri din acest sezon. Kastner a anunțat că intenționează să continue și în sezonul următor: dacă Harry Kane înscrie pentru Bayern, un nou șnițel va fi pus deoparte pentru atacant. Singura pauză a fost în timpul Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, unde livrarea șnițelelor din Bavaria ar fi fost, evident, ceva mai complicată