Ianis Hagi a răspuns ofertei de la Gigi Becali: ”Îmi doresc să ajung cât mai repede la echipa națională!”.

Ianis Hagi (19 ani) abia s-a întors la Viitorul după experiența nereușită la Fiorentina. Ianis Hagi a vorbit în premieră despre intenția anunțată de Gigi Becali, de a-l vedea trecut și prin curtea echipei sale, ca apoi să fie vândut la Barcelona.

Gigi Becali susține mereu că FCSB e cea mai bună rampă de lansare către națională și, apoi, către cluburi din străinătate. Iar Ianis Hagi i-a transmis, printre rânduri, că abia așteaptă să ajungă la prima reprezentativă. Poate acesta a fost un alt mod de a-i transmite că se gândește la această variantă.

Ianis Hagi a răspuns ofertei de la Gigi Becali: „O să văd ce-mi rezervă Viitorul”

„Sunt fericit că m-am întors acasă. Simțeam nevoia să joc din nou fotbal, să o fac cu plăcere. Sunt fericit că s-a rezolvat. Asta e viața. Am venit să joc fotbal. Sunt fericit că pot să joc din nou fotbal, mă refer la meciuri.

Sper să progresez. Am venit la Viitorul să câștig cât mai multe meciuri și să intrăm în play-off. Aici am încredere de la fiecare persoană din club și pot să joc. M-am maturizat fotbalistic și în afara terenului cât timp am fost la Fiorentina”, a declarat Ianis Hagi.

Ianis a fost diplomat și a evitat un răspuns la oferta lui Gigi Becali. „O să văd ce-mi rezervă viitorul. Fiecare are opinia lui. Îmi doresc să ajung cât mai repede la echipa națională. Toți tinerii din Liga 1 se gândesc la EURO 2020”.

CITEȘTE ȘI: