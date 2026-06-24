Antonela Roccuzzo a sărbătorit într-un mod special unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Lionel Messi. Soția fotbalistului a publicat imagini alături de cei trei copii ai lor, după ce starul argentinian a intrat în istoria Campionatelor Mondiale și a devenit golgheterul competiției.

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Lionel Messi a intrat în istoria Campionatelor Mondiale

Lionel Messi continuă să scrie istorie în fotbalul mondial. La 38 de ani, căpitanul Argentinei a reușit o nouă performanță impresionantă în cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026.

În meciul disputat luni, 22 iunie, împotriva Austriei, Argentina s-a impus cu scorul de 2-0, iar Messi a fost din nou omul decisiv. Fotbalistul a marcat ambele goluri ale partidei și a ajuns la un total de 18 reușite la Campionatele Mondiale, devenind astfel cel mai bun marcator din istoria competiției. Performanța a fost cu atât mai impresionantă cu cât atacantul argentinian a înscris cinci goluri în primele două meciuri ale turneului final.

Antonela Roccuzzo a sărbătorit alături de cei trei copii

Momentul istoric nu a trecut neobservat nici în familia fotbalistului. Antonela Roccuzzo, soția lui Messi, a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii realizate la Dallas, unde s-a aflat în tribune pentru a-l susține.

Alături de ea au fost cei trei copii ai cuplului, Thiago, Mateo și Ciro. Toți au purtat tricoul Argentinei și numărul celebrului fotbalist.

Mesajul transmis de Antonela a atras imediat atenția fanilor: „Ce privilegiu este să te văd făcând istorie. Te iubesc!!”, a scris Antonela Roccuzzo. Răspunsul lui Lionel Messi nu a întârziat să apară: „Te iubesc!”, i-a transmis fotbalistul.

O poveste de dragoste începută în copilărie

Relația dintre Lionel Messi și Antonela Roccuzzo este una dintre cele mai cunoscute și longevive povești de iubire din lumea sportului.

Cei doi s-au cunoscut în copilărie, în orașul argentinian Rosario, pe când aveau doar 9 ani. Deși au fost nevoiți să se despartă pentru o perioadă după ce Messi s-a mutat în Spania pentru a-și urma cariera fotbalistică, destinul i-a adus din nou împreună.

În 2004, după ce Antonela a trecut printr-o tragedie personală, pierzându-și cea mai bună prietenă într-un accident de mașină, Messi s-a întors în Argentina pentru a-i fi alături. De atunci, relația lor s-a consolidat, iar în 2009 au decis să își oficializeze povestea de dragoste.

Au împreună trei copii

Familia s-a mărit în 2012, când s-a născut primul lor fiu, Thiago. Trei ani mai târziu a venit pe lume Mateo, iar în 2018 s-a născut mezinul familiei, Ciro. În 2017, Lionel Messi și Antonela Roccuzzo și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate în orașul lor natal, Rosario.

De atunci, Antonela a fost prezentă la cele mai importante momente din cariera sportivului, susținându-l atât în perioadele de succes, cât și în cele mai dificile momente ale carierei sale.

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