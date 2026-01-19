La Londra, în O2 Arena, 20.000 de locuri, s-a disputat meciul din liga profesionistă nord-americană (NBA) dintre Memphis Grizzlies și Orlando Magic (125-109).

În timpul imnului național american, care se cântă întotdeauna înaintea meciurilor, un spectator a strigat din toți rărunchii: „Lasă Groenlanda în pace!”.

Scandarea a stârnit uralele celor prezenți în arenă.

Loud booing for the US national anthem at the O2 this evening.



„Leave Greenland alone!” got a massive cheer. pic.twitter.com/X8HSRGg0Nl — Chris Daw KC (@crimlawuk) January 18, 2026

UE pregătește tarife de 93 miliarde euro contra SUA ca răspuns la amenințările lui Donald Trump. Președintele Uniunii, Antonio Costa, va convoca în următoarele zile un summit extraordinar al Consiliului European pe tema Groenlandei.

