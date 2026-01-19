La Londra, în O2 Arena, 20.000 de locuri, s-a disputat meciul din liga profesionistă nord-americană (NBA) dintre Memphis Grizzlies și Orlando Magic (125-109).

În timpul imnului național american, care se cântă întotdeauna înaintea meciurilor, un spectator a strigat din toți rărunchii: „Lasă Groenlanda în pace!”.

Scandarea a stârnit uralele celor prezenți în arenă.

UE pregătește tarife de 93 miliarde euro contra SUA ca răspuns la amenințările lui Donald Trump. Președintele Uniunii, Antonio Costa, va convoca în următoarele zile un summit extraordinar al Consiliului European pe tema Groenlandei.

Cel puțin 21 de morți și mai mulți răniți în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit
Fulguieli slabe și ger: vremea rămâne deosebit de rece în majoritatea zonelor din țară
Știri România 09:26
Fulguieli slabe și ger: vremea rămâne deosebit de rece în majoritatea zonelor din țară
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne" de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Exclusiv
Știri România 07:00
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Monden

Ritualul Alinei Pușcău pentru a se menține în formă la 43 de ani. A ținut o dietă specială. „Am făcut școala de nutriție în America"
Stiri Mondene 10:55
Ritualul Alinei Pușcău pentru a se menține în formă la 43 de ani. A ținut o dietă specială. „Am făcut școala de nutriție în America”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară"
Stiri Mondene 10:20
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Politic

Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»"
Politică 00:09
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
