Luni, 15 iulie 2019, 12:57

Soția lui Laurențiu Reghecampf este cunoscută ca agentă de jucători, dar și a antrenorului Dan Alexa.

Numele Anamariei Prodan nu figurează însă pe lista intermediarilor înregistrați la FRF, nici la persoane fizice, nici la persoane juridice. Anamaria Prodan se prezintă pe site-ul prodanmanagement.ro ca ”Agent FIFA și impresar al celor mai importanti jucători din România”.

FRF nu a mai acceptat-o pe Anamaria Prodan Reghecampf pe lista intermediarilor din cauza conflictului de interese care există între meseria de impresar și cea de antrenor a soțului ei, Laurențiu Reghecampf.

Surse din cadrul FRF susțin că Anamaria Prodan era înregistrată, la un moment dat, ca intermediat la Federația engleză de fotbal.

Sâmbătă, imediat după incident s-a spus că cearta dintre cei doi ar fi izbucnit din cauza unor discuții ca de la antrenor la impresar. S-a vehiculat și varianta unei crize de gelozie din partea Anamariei Prodan, provocată de faptul că Alexa era așteptat în parcare de o altă femeie.

În lumea fotbalului se vorbește de multă vreme despre o relație extraconjugală între soția lui Reghecampf și antrenorul Astrei, negată însă vehement de cei vizați.

Patronul Astrei Giurgiu, Ioan Niculae, așteptă lămuriri:

”Poziția mea față de acest incident este una confuză în acest moment, deoarece nu știu care este obiectul scandalului. Mi-au fost prezentate diferite variante. Una dintre ele ar fi că Dan Alexa i-ar fi reproșat Anamariei că a adus la Astra jucători din cauza cărora n-au fost rezultate sezonul trecut. Ceea ce nu este adevărat. Pe mine nu m-a presat nimeni să iau jucători de nicăieri. Nu am avut fotbaliști impresariați de Anamaria Prodan. Dacă e așa, s-ar putea ca Dan Alexa să suporte consecințele. Aștept un referat de la președintele clubului, Dani Coman. Nu pot spune acum dacă va fi dat afară sau nu. Vreau să știu despre ce e vorba. Dacă e ceva personal între ei e cu totul altceva, dacă e vreo treabă legată de clubul Astra e altceva”, a precizat Ioan Niculae, pentru Libertatea.



Noi amănunte ies la iveală după lovitura încasată de Dan Alexa, din partea Anamariei Prodan. S-a aflat ce i-a spus de fapt impresara acestuia, înainte de incidentul care a luat cu asalt presa din România în ultimele două zile.

Potrivit unor persoane care au asistat la scenă, auzind replicile, Prodanca ar fi spus următoarele chiar înainte să-l lovească pe Alexa. „Ți-am spus să nu mai faci? Ți-am spus!?”, ar fi tunat impresara, potrivit Wowbiz.ro.

Anamaria Prodan a explicat la GSP LIVE: ”Au fost discuții clare despre transferuri. Dan nu mi-a vorbit urât. Când s-a întâmplat asta, erau mulți oameni acolo. Mi-am cerut scuze în secunda doi. I-am zis că nu știu ce s-a întâmplat.

Nu e primul conflict pe care îl am cu un bărbat. Îmi doresc atât de mult ca Dan să aibă succes, încât am avut ieșirea asta. A fost un moment de deznădejde. Sunt în continuare managerul lui. V-ați gândit vreodată că un astfel de episod ar putea umbri relația noastră, cât am construit noi doi împreună?”.

Citeşte şi: