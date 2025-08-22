Fotbalistul cu dublă cetățenie, germană și română, a evoluat ultima dată la formația secundă a celor de la FC Augsburg.

Născut la München pe 13 septembrie 2004, Horn și-a petrecut perioada de juniorat la cinci cluburi germane: SpVgg Hohenkirchen, TSV 1860 München, DJK Sportbund München-Ost, TSV 1860 Rosenheim și FC Augsburg.

FC Augsburg i-a oferit lui Horn șansa debutului în competiția U19 a primului eșalon german, unde a strâns cinci apariții, înainte de a evolua pentru echipa secundă în liga a patra germană.

În 17 partide, Horn a reușit să marcheze de două ori.

În ultimele două săptămâni, Tobias s-a antrenat alături de Universitatea Cluj, iar prestațiile sale i-au convins pe membrii staff-ului că poate contribui la atingerea obiectivelor echipei.

Ieri au anunțat transferul definitiv al lui Gheorghiță

Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fotbalistul Andrei Gheorghiță (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru.

Tranzacția are o componentă financiară și include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formația bucureșteană.

Gheorghiță se afla la „U” sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când „studenții” îl puteau achiziționa pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână.

