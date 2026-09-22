Yu Zidi are numai 13 ani, dar este deja la câteva zecimi de secundă de cel mai bun timp realizat vreodată în lume. Înotătoarea chineză a câștigat proba de 200 de metri mixt la Jocurile Asiatice cu timpul de 2 minute și 6,10 secunde, luni, 21 septembrie, la Tokyo Aquatics Centre, cu doar 0,40 secunde peste recordul mondial de 2:05,70, deținut de canadianca Summer McIntosh, stabilind un nou record al Asiei și cucerind al doilea aur în două zile.

A doborât recordul Asiei cu 72 de sutimi

Yu Zidi a depășit recordul continental deținut de compatrioata sa Yu Yiting, care înotase distanța în 2:06,82, scrie Reuters. Diferența dintre cele două performanțe este de 72 de sutimi de secundă. Yu Yiting a terminat pe locul al doilea în finala de luni.

„Sunt foarte entuziasmată și foarte fericită”, a spus Yu Zidi după cursă, explicând că rezultatul arată munca depusă de întreaga echipă. Ea a adăugat că se bucură chiar mai mult pentru al doilea aur decât pentru primul.

Yu Zidi la ceremonia de premiere după finala probei feminine de 200 m stil mixt la Jocurile Asiatice Aichi-Nagoya 2026, ediția a 20-a, desfășurată la Tokyo, Japonia, pe 21 septembrie 2026. Sursă foto: Profimedia Images

Cu numai o zi înainte, chinezoaica câștigase și proba de 200 de metri fluture, astfel că aurul de la 200 m mixt a fost al doilea titlu al său la actuala ediție a Jocurilor Asiatice.

Yu Zidi, cea mai tânără medaliată din istoria Campionatelor Mondiale

Ascensiunea lui Yu Zidi a început să atragă atenția internațională încă de anul trecut. La numai 12 ani, ea a devenit cea mai tânără înotătoare care a câștigat o medalie la Campionatele Mondiale, după bronzul obținut alături de echipa Chinei în ștafeta feminină de 4x200 metri liber, la Singapore. Rezultatele obținute la o vârstă atât de mică au provocat și discuții despre presiunea pusă asupra sportivilor foarte tineri. Înotătoarea din Hong Kong Siobhan Haughey, fostă campioană mondială, consideră însă că Yu face față bine competițiilor mari și presiunii acestora.