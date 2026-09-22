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Yu Zidi are numai 13 ani, dar este deja la câteva zecimi de secundă de cel mai bun timp realizat vreodată în lume. Înotătoarea chineză a câștigat proba de 200 de metri mixt la Jocurile Asiatice cu timpul de 2 minute și 6,10 secunde, luni, 21 septembrie, la Tokyo Aquatics Centre, cu doar 0,40 secunde peste recordul mondial de 2:05,70, deținut de canadianca Summer McIntosh, stabilind un nou record al Asiei și cucerind al doilea aur în două zile.
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Yu Zidi a depășit recordul continental deținut de compatrioata sa Yu Yiting, care înotase distanța în 2:06,82, scrie Reuters. Diferența dintre cele două performanțe este de 72 de sutimi de secundă. Yu Yiting a terminat pe locul al doilea în finala de luni.
„Sunt foarte entuziasmată și foarte fericită”, a spus Yu Zidi după cursă, explicând că rezultatul arată munca depusă de întreaga echipă. Ea a adăugat că se bucură chiar mai mult pentru al doilea aur decât pentru primul.
Cu numai o zi înainte, chinezoaica câștigase și proba de 200 de metri fluture, astfel că aurul de la 200 m mixt a fost al doilea titlu al său la actuala ediție a Jocurilor Asiatice.
Ascensiunea lui Yu Zidi a început să atragă atenția internațională încă de anul trecut. La numai 12 ani, ea a devenit cea mai tânără înotătoare care a câștigat o medalie la Campionatele Mondiale, după bronzul obținut alături de echipa Chinei în ștafeta feminină de 4x200 metri liber, la Singapore. Rezultatele obținute la o vârstă atât de mică au provocat și discuții despre presiunea pusă asupra sportivilor foarte tineri. Înotătoarea din Hong Kong Siobhan Haughey, fostă campioană mondială, consideră însă că Yu face față bine competițiilor mari și presiunii acestora.
Haughey, în vârstă de 28 de ani, și-a apărat luni titlul la Jocurile Asiatice în proba de 200 m liber și a spus că apariția unor înotători atât de tineri este benefică pentru acest sport. Pentru Yu Zidi, următoarea bornă majoră ar putea fi Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Atunci, chinezoaica va avea doar 15 ani, iar una dintre rivalele sale ar putea fi chiar Summer McIntosh, sportiva al cărei record mondial l-a ratat acum cu numai patru zecimi de secundă.