Zece lei au fost găsiți morți într-una dintre cele mai spectaculoase zone sălbatice din Africa, iar primele indicii îi fac pe anchetatori să suspecteze că animalele au fost ucise. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili ce a provocat moartea celor 10 lei, relatează Associated Press.

Zece lei au fost găsiți morți

Animalele au fost descoperite vineri, 18 septembrie, în zona Ndutu, parte a ariei de conservare Ngorongoro din nordul Tanzaniei, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO și cunoscută pentru populația sa impresionantă de prădători. Zona este considerată unul dintre cele mai importante refugii pentru fauna sălbatică din Africa.

„Primele constatări sugerează că animalele ar fi murit după ce au ingerat otravă”, a transmis Ngorongoro Conservation Area Authority, instituția care administrează zona.

Deocamdată, aceasta este doar ipoteza preliminară. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma investigației. Autoritățile nu au precizat vârsta sau sexul animalelor și nici dacă cei 10 lei făceau parte din același grup.

Leii au murit într-o zonă cunoscută pentru densitatea uriașă de prădători

Aria de conservare Ngorongoro se întinde pe mai mult de 800.000 de hectare de câmpii, savană, păduri și zone montane și face parte din marele ecosistem Serengeti. UNESCO estimează că aici trăiesc aproximativ 25.000 de animale mari, în principal erbivore. Organizația descrie Ngorongoro drept zona cu cea mai mare densitate de prădători mamiferi din Africa și menționează, pe baza evaluărilor istorice, una dintre cele mai dense populații cunoscute de lei.

Într-o evaluare UNESCO erau înregistrați 68 de lei în 1987, iar într-un alt document referitor la craterul Ngorongoro erau menționați 62 de lei în 2001. Ngorongoro găzduiește și elefanți, rinoceri negri, bivoli și sute de specii de păsări. Tot pe aici trec unele dintre marile migrații de animale pentru care estul Africii este celebru. Zona cuprinde și craterul Ngorongoro, cea mai mare calderă vulcanică neîntreruptă din lume.

Un leu mascul poate ajunge la 250 de kilograme

Leii sunt unele dintre cele mai mari feline de pe planetă. Potrivit Smithsonian's National Zoo, masculii africani pot ajunge la aproximativ trei metri lungime și cântăresc, în general, între 150 și 250 de kilograme. Femelele sunt mai mici și pot ajunge la circa 2,7 metri lungime. Aceste dimensiuni descriu specia și nu animalele găsite moarte în Tanzania, despre care autoritățile nu au făcut publice astfel de detalii.

În sălbăticie, o leoaică poate trăi până la aproximativ 16 ani, în timp ce masculii rareori depășesc 12 ani. Leii sunt animale profund sociale și trăiesc în grupuri formate, de regulă, din femele înrudite, pui și unul sau mai mulți masculi. Tocmai acest mod de viață poate face pierderea mai multor animale într-un singur incident deosebit de importantă pentru un grup, însă autoritățile nu au spus dacă cei 10 lei găsiți morți aparțineau aceleiași familii.

Leii sunt considerați o specie vulnerabilă

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii clasifică leul drept specie vulnerabilă, iar populația este în scădere, potrivit AP. Printre cele mai importante amenințări se numără pierderea habitatului, reducerea numărului de animale care constituie prada leilor și conflictele dintre oameni și fauna sălbatică.