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Reacția Andreei Popescu după ce a aflat că noua iubită a lui Rareș Cojoc s-a mutat în casa în care au locuit împreună. Compromisul pe care e dispusă să-l facă de dragul copiilor

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Andreea Popescu despre noua relație a lui Rareș Cojoc
Andreea Popescu despre noua relație a lui Rareș Cojoc
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Andreea Popescu a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț, Rareș Cojoc, după ce acesta s-a mutat împreună cu noua parteneră, fotomodelul Claudia Dumitru, în casa în care au locuit împreună. Pentru binele celor trei copii pe care îi au împreună, Andreea spune că este dispusă să facă anumite compromisuri.

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Andreea Popescu a răspuns unei întrebări primite de la un urmăritor pe Instagram despre situația în care se află după divorțul de Rareș Cojoc. Fostul soț al influenceriței s-a mutat împreună cu noua lui iubită, fotomodelul Claudia Dumitru, în casa în care a locuit și Andreea.

Fosta dansatoare a Deliei Matache a explicat că încearcă să păstreze o relație bună cu tatăl copiilor săi și pune pe primul loc liniștea acestora. Ea spune că între ea și Rareș există în continuare comunicare, prietenie și respect.

„Ce pot să vă zic eu foarte, foarte sincer este că eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, prietenie și relație bazată pe respect, cred că trebuie să faci niște compromisuri”, a explicat Andreea Popescu pe Instagram.

Reacția Andreei Popescu după ce a aflat că noua iubită a lui Rareș Cojoc s-a mutat în casa în care au locuit împreunăVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

Ce spune Andreea Popescu despre divorțul părinților ei

Influencerița a povestit și despre propria experiență din adolescență. Părinții ei au divorțat când avea aproximativ 14-15 ani, iar Andreea spune că își dorește să evite ca propriii copii să treacă prin situații care le-ar putea afecta echilibrul emoțional.

„Să vă dau un context: tatăl și mama mea au divorțat când eu aveam 14-15 ani. Situația nu a fost roz. Am zis că eu vreau să fiu diferită. Ce înseamnă diferită? Că tu ajungi să fii OK cu o astfel de situație pentru liniștea copiilor tăi pe termen lung”, a mai spus ea.

Andreea consideră că păstrarea unei relații civilizate între părinți poate contribui la un mediu mai liniștit pentru copii, chiar dacă situația nu este una ușoară pentru adulți.

Compromisul pe care spune că este dispusă să îl facă

Andreea Popescu a recunoscut că situația vine și cu sentimente dificile. Ea spune însă că este dispusă să accepte realitatea de după divorț și chiar să aibă o relație civilizată cu actuala parteneră a fostului soț.

„E normal, sunt sentimente firești. Dacă nu ar fi existat, mi-aș fi pus niște semne de întrebare și vis-a-vis de mine ca om, ca persoană. Lucrurile în viață nu sunt, în general, ușoare. Trebuie să le acceptăm și să nu ne gândim doar la noi. Să ajungi să fii OK într-o treabă de genul, să poți să vorbești cu iubita fostului soț într-un mod civilizat și frumos, de ce nu, și chiar să legați o relație de amiciție pentru confortul tuturor. E foarte important și foarte simplu: pe termen lung, copiii vor fi mult mai în siguranță emoțional așa”, a concluzionat Andreea Popescu.

Astfel, influencerița spune că preferă să gestioneze situația prin comunicare și respect, punând în centrul deciziilor sale relația pe care copiii o au cu ambii părinți.

Andreea Popescu și-a luat permisul de conducere

În aceeași perioadă, Andreea Popescu a povestit și despre o altă schimbare din viața sa. Influencerița și-a luat permisul de conducere și a făcut primul drum mai lung cu mașina, din București până la Mamaia. Ea a povestit pe Instagram că, înainte de plecare, a alimentat pentru prima dată și că nu a avut emoții în timpul călătoriei.

În această perioadă, copiii au rămas la Rareș Cojoc, în timp ce Andreea a mers la un eveniment în Mamaia.

„Astăzi am fost să iau mașina provizorie până vine mașina mea. Eu mi-am luat un GLC 300 din 2023, iar ei mi-au dat, până îmi vine mașina mea, un E-Class din 2025, arată țiplă, e top. Am fost superentuziasmată. I-am întrebat pe băieți: «Voi chiar aveți încredere în mine: Am condus de patru ori». Mi-au spus: «Stai liniștită, avem și Casco», deci all good.

Mă bucur foarte tare că mi-au dat această mașină până ajunge a mea. Am făcut primul meu drum lung, București - Mamaia, și a fost foarte OK, nu am avut niciun fel de emoție, am condus bine, am ajuns în două ore și un sfert, am ajuns foarte repede. Îmi place foarte mult să conduc”, a spus Andreea pe Story.

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Tags: cupluri Andreea Popescu Rareş Cojoc
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