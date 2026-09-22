7.000 de zboruri au fost afectate de întârzieri pe aeroporturi importante din SUA, după ce muncitorii de pe un șantier au tăiat din greșeală un cablu necesar pentru controlul traficului aerian. Incidentul a afectat aeroporturi din New York, Pennsylvania, New Jersey și Massachusetts, potrivit BBC.

Secretarul Transporturilor din SUA, Sean Duffy, a anunțat câteva ore mai târziu că defecțiunea a fost remediată, iar operațiunile aeroporturilor vor reveni treptat la normal.

Perturbarea a avut loc înaintea Adunării Generale a ONU, care începe marți la New York și va atrage numeroși lideri mondiali, inclusiv pe președintele Nicușor Dan.

Potrivit autorităților de transport, cablul avariat a afectat sistemul Terminal Radar Approach Control, esențial pentru ghidarea avioanelor în timpul decolărilor și aterizărilor. NJ Transit, agenția de transport public din New Jersey, a declarat pentru CBS News, partenerul american al BBC, că lucrătorii săi au tăiat accidental cablul din cauza marcajelor incorecte de pe șantier. BBC a solicitat un comentariu oficial din partea NJ Transit.

Pe de altă parte, Duffy a precizat anterior, într-o postare pe X, că vinovați ar fi muncitorii de la Amtrak, operatorul național de servicii feroviare interurbane din SUA. Aceștia ar fi provocat o „întrerupere a telecomunicațiilor” care a determinat Administrația Federală a Aviației (FAA) să suspende temporar zborurile.

În același timp, un purtător de cuvânt al Amtrak a afirmat, potrivit presei americane, că incidentul a implicat un contractor al NJ Transit. Compania de telecomunicații Verizon, care deține cablul, a negat orice responsabilitate.

Șeful FAA, Bryan Bedford, a explicat că firul tăiat era o rețea de rezervă, iar problema a fost descoperită abia după ce circuitul principal a cedat. Aeroportul Newark Liberty din New Jersey, unul dintre cele trei mari aeroporturi ce deservesc orașul New York, a fost cel mai afectat de perturbările din traficul aerian. Conform site-ului de monitorizare a zborurilor, FlightAware, 267 de zboruri la plecare și alte 257 la sosire au suferit întârzieri.