Internaționalul român de rugby Adrian Motoc a semnat cu Agen, din Top 14 francez. Motoc (21 de ani), considerat unul dintre cei mai talentaţi tineri jucători români, a semnat un contract de doi ani, cu echipa SU Agen, care se află în primul eşalon valoric, Top 14, scrie site-ul FRR.

”Acest transfer este un pas important în cariera mea de sportiv. În cei trei ani petrecuţi la Racing am avut şansa de a mă pregăti atât fizic, cât şi tehnic la cel mai înalt nivel. Am avut ocazia de a mă antrena cu nume mari din rugbyul mondial modern, dar acum este momentul să debutez în campionatul francez de seniori. Agen este pentru mine o alegere foarte bună deoarece este un club care îţi permite să joci. Când am fost o săptămână la ei în teste, antrenorul pe grămadă mi-a zis că nu contează cine eşti, de unde vii sau ce vârsta ai, cât timp arăţi că eşti destul de bun pentru a fi în echipă, vei avea şansa să arăţi acest lucru în teren”, a declarat Motoc pentru site-ul FRR.

Motoc a debutat pentru naţionala de seniori a României în meciul test din noiembrie anul trecut cu Tonga. El a mai evoluat pentru ”Stejari” şi în acest an, în partida de la Buzău, împotriva Belgiei şi la Tbilisi, împotriva Georgiei, ambele din Rugby Europe Championship.

Jucător de linia a doua, Motoc (1,97m şi 115 kg) a evoluat în ultimii trei ani la echipa de speranţe a clubului parizian Racing 92, unde s-a transferat in iunie 2015, de la clubul CSA Steaua. În plus, acesta a evoluat şi pentru echipa de seniori a celor de la Racing în câteva partide de pregătire.

Echipă din primul eşalon valoric francez, SU Agen se află în acest moment pe locul 11 în TOP 14. Agen a câştigat de opt ori titlul în Franţa, ultima finală disputată fiind în 2002, când a cedat în fata celor de Biarritz.