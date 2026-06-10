  • Fost jurnalist, inclusiv la Libertatea, Ionuț Georgescu a lucrat la Asesoft Ploiești, unde, la 21 de ani, era președinte executiv al clubului, cel mai tânăr din baschetul european.
  • A fost manager la cluburile de baschet Steaua (finalistă în LN), CSU Sibiu (prima Cupă din istoria clubului și primul trofeu după 20 de ani, finalist în LN) și CSO Voluntari (două Cupe, prima finală de cupă europeană din istoria clubului, bronz în LN).
  • La sfârșitul sezonului 2023/2024, a anunțat că părăsește România pentru a pleca în străinătate, rămânând implicat ca scouter și consilier la CSO Voluntari.
  • Din mai 2024, a fost director tehnic și responsabil al departamentului de tineret și al programului Academiei Internaționale a echipei Lucentum Alicante. Anterior, colaborase cu Betis Baloncesto, ca scouter pentru zona Europei de Est și, în special, în România.

Al doilea om din club

Ionuț Georgescu a fost numit Director de Operațiuni (COO) al clubului, în cadrul unei restructurări organizatorice menite să profesionalizeze și să consolideze departamentele non-sportive ale organizației. Sub coordonarea sa directă vor funcționa trei departamente esențiale: Marketing și Comunicare, Vânzări și Evenimente.

Un COO (Chief Operating Officer) sau Directorul de Operațiuni este cel de-al doilea om în comandă după CEO.

„Acest nou model de organizare urmărește să asigure o gestionare mai eficientă, coezivă și orientată către creșterea clubului atât pe plan instituțional, cât și comercial”, explică cei de la Lucentum.

Înainte de a se alătura clubului spaniol, Ionuț Georgescu a activat la 4 cluburi de top din România, iar ulterior a petrecut trei sezoane coordonând relațiile internaționale și organizarea evenimentelor pentru Real Betis Baloncesto, mai notează clubul iberic.

De două ori MBA

De asemenea, începând din 2024, a fost implicat activ în proiectele strategice ale clubului spaniol, ocupând funcția de director tehnic pentru sectorul de juniori.

Pe lângă experiența sa practică, Georgescu deține o pregătire academică solidă. Are un MBA în Sports Business de la Euroleague Basketball Institute, precum și un al doilea MBA de la UCAM Murcia,

În paralel cu noile sale atribuții operaționale, Ionuț Georgescu va continua să coordoneze Proiectul Internațional al clubului, care include Academia Internațională și International Basketball HUB.

A plecat definitiv în Spania în 2024

Anul trecut, Ionuț Georgescu a exprimat, într-un mesaj-manifest distribuit pe pagina sa de Facebook, motivele pentru care a ales să părăsească definitiv România și să se stabilească, împreună cu familia, în 2024,, la Alicante, sud-estul Spaniei, la Marea Mediterană.

Nu am plecat din România ca să câștig mai mulți bani. A trebuit să trec printr-o schimbarea de cip și să mă încred că aici se poate trăi mai bine, mai liniștit, cu mai puțin. Nu mi-a fost ușor. Mai ales că nu era vorba doar de mine, având responsabilitatea unei familii cu doi copii și respectarea promisiunii că mergem la mai bine.

  • În Spania, în liga a doua (Primera FEB) sau chiar la unele cluburi din ACB (cel mai puternic campionat din Europa), salariile sunt mai mici decât ale unora dintre jucătorii, antrenorii și conducǎtorii din LNBM!

Fost jurnalist, Ionuț Georgescu a fost, în anii săi de debut în presă, corespondent al ziarului Libertatea.

29Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Ca oficial în baschetul românesc, a fost, între altele, președinte la CSU Asesost Ploiești, dar a lucrat și la Steaua, CSU Sibiu sau CSO Voluntari.

  • Clubul Fundación Lucentum Baloncesto Alicante (HLA Alicante) a fost a fost fondat pe 17 iunie 2015 cu scopul de a salva baschetul din oraș după problemele financiare ale clubului anterior, CB Lucentum (1994-2012). În 2018, noul club a obținut primul trofeu Copa LEB Plata.
  • Sezonul trecut, Lucentum Alicante a terminat pe 9 sezonul regular din liga secundă și a pierdut în prima manșă din play-off, 0-3 la general, cu Estudiantes.
  • Naționala masculină a Spaniei este de 3 ori campioană mondială și de 4 ori campioană europeană.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
Viva.ro
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.RO
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
GSP.RO
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:30
Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 14:03
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Parteneri
Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”
Adevarul.ro
Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”
Haos înaintea noului start de sezon! O echipă s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare
Fanatik.ro
Haos înaintea noului start de sezon! O echipă s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a apărut Misha Miller pe o scenă din Iași:„Trăiam două vieți paralele”
Stiri Mondene 15:26
Cum a apărut Misha Miller pe o scenă din Iași:„Trăiam două vieți paralele”
Imagini cu Ozana Barabancea după ce și-a operat bustul. Fanii au observat imediat un detaliu și au criticat-o
Stiri Mondene 15:10
Imagini cu Ozana Barabancea după ce și-a operat bustul. Fanii au observat imediat un detaliu și au criticat-o
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Cartierul nou construit de la marginea Capitalei care s-a inundat după câteva minute de ploaie torenţială
ObservatorNews.ro
Cartierul nou construit de la marginea Capitalei care s-a inundat după câteva minute de ploaie torenţială
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.ro
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
GSP.ro
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
Parteneri
Oana Gheorghiu, atac direct la adresa TAROM: O companie „aflată în zbor direct către eșec”
Mediafax.ro
Oana Gheorghiu, atac direct la adresa TAROM: O companie „aflată în zbor direct către eșec”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Redactia.ro
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Trei victime pe A1, după ce două autoturisme s-au izbit violent. Una din mașini s-a făcut zob
KanalD.ro
Trei victime pe A1, după ce două autoturisme s-au izbit violent. Una din mașini s-a făcut zob

Politic

Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:30
Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 14:03
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Veste uriaşă pentru fanii sportului! Naţionala României se vede din nou la TV
Fanatik.ro
Veste uriaşă pentru fanii sportului! Naţionala României se vede din nou la TV
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)
Spotmedia.ro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)