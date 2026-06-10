Fost jurnalist, inclusiv la Libertatea, Ionuț Georgescu a lucrat la Asesoft Ploiești, unde, la 21 de ani, era președinte executiv al clubului, cel mai tânăr din baschetul european.

A fost manager la cluburile de baschet Steaua (finalistă în LN), CSU Sibiu (prima Cupă din istoria clubului și primul trofeu după 20 de ani, finalist în LN) și CSO Voluntari (două Cupe, prima finală de cupă europeană din istoria clubului, bronz în LN).

La sfârșitul sezonului 2023/2024, a anunțat că părăsește România pentru a pleca în străinătate, rămânând implicat ca scouter și consilier la CSO Voluntari.

Din mai 2024, a fost director tehnic și responsabil al departamentului de tineret și al programului Academiei Internaționale a echipei Lucentum Alicante. Anterior, colaborase cu Betis Baloncesto, ca scouter pentru zona Europei de Est și, în special, în România.

Al doilea om din club

Ionuț Georgescu a fost numit Director de Operațiuni (COO) al clubului, în cadrul unei restructurări organizatorice menite să profesionalizeze și să consolideze departamentele non-sportive ale organizației. Sub coordonarea sa directă vor funcționa trei departamente esențiale: Marketing și Comunicare, Vânzări și Evenimente.

Un COO (Chief Operating Officer) sau Directorul de Operațiuni este cel de-al doilea om în comandă după CEO.

„Acest nou model de organizare urmărește să asigure o gestionare mai eficientă, coezivă și orientată către creșterea clubului atât pe plan instituțional, cât și comercial”, explică cei de la Lucentum.

Înainte de a se alătura clubului spaniol, Ionuț Georgescu a activat la 4 cluburi de top din România, iar ulterior a petrecut trei sezoane coordonând relațiile internaționale și organizarea evenimentelor pentru Real Betis Baloncesto, mai notează clubul iberic.

De două ori MBA

De asemenea, începând din 2024, a fost implicat activ în proiectele strategice ale clubului spaniol, ocupând funcția de director tehnic pentru sectorul de juniori.

Pe lângă experiența sa practică, Georgescu deține o pregătire academică solidă. Are un MBA în Sports Business de la Euroleague Basketball Institute, precum și un al doilea MBA de la UCAM Murcia,

În paralel cu noile sale atribuții operaționale, Ionuț Georgescu va continua să coordoneze Proiectul Internațional al clubului, care include Academia Internațională și International Basketball HUB.

A plecat definitiv în Spania în 2024

Anul trecut, Ionuț Georgescu a exprimat, într-un mesaj-manifest distribuit pe pagina sa de Facebook, motivele pentru care a ales să părăsească definitiv România și să se stabilească, împreună cu familia, în 2024,, la Alicante, sud-estul Spaniei, la Marea Mediterană.

Nu am plecat din România ca să câștig mai mulți bani. A trebuit să trec printr-o schimbarea de cip și să mă încred că aici se poate trăi mai bine, mai liniștit, cu mai puțin. Nu mi-a fost ușor. Mai ales că nu era vorba doar de mine, având responsabilitatea unei familii cu doi copii și respectarea promisiunii că mergem la mai bine.

În Spania, în liga a doua (Primera FEB) sau chiar la unele cluburi din ACB (cel mai puternic campionat din Europa), salariile sunt mai mici decât ale unora dintre jucătorii, antrenorii și conducǎtorii din LNBM!

Fost jurnalist, Ionuț Georgescu a fost, în anii săi de debut în presă, corespondent al ziarului Libertatea.

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Ca oficial în baschetul românesc, a fost, între altele, președinte la CSU Asesost Ploiești, dar a lucrat și la Steaua, CSU Sibiu sau CSO Voluntari.

Clubul Fundación Lucentum Baloncesto Alicante (HLA Alicante) a fost a fost fondat pe 17 iunie 2015 cu scopul de a salva baschetul din oraș după problemele financiare ale clubului anterior, CB Lucentum (1994-2012). În 2018, noul club a obținut primul trofeu Copa LEB Plata.

Sezonul trecut, Lucentum Alicante a terminat pe 9 sezonul regular din liga secundă și a pierdut în prima manșă din play-off, 0-3 la general, cu Estudiantes.

Naționala masculină a Spaniei este de 3 ori campioană mondială și de 4 ori campioană europeană.

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