Ionuț Lupescu, sigur pe el: ”Merg să câștig și voi câștiga”. Cum răspunde acuzațiilor lui Răzvan Burleanu.

”Merg să câștig și voi câștiga. Nu am ce să negociez cu nimeni. Am vorbit cu Marcel Pușcaș la comemorarea lui Mișa Klein. El are un program pentru juniori, i-am zis să facă asta la UEFA.

S-a dus la federație, nu i-au dat oameni, nu i-au dat fonduri, pentru a dezvolta programul. Apoi, nu mi se părea credibil, lucra în federație, a avut câteva fricțiuni cu președintele în funcție. Mă cunosc de mult cu el și are dreptul să încerce”, a afirmat Lupescu, invitat în studio de către Telekom.

”Normal ar fi să apară pe site-ul federației numărul și numele celor care vor vota. Sunt lucruri care nu sunt transparente”, a acuzat Lupescu.

”Echipa națională înseamnă 25% din federație. Noi trebuie să facem mult la nivel de juniori, ce nu s-a făcut în ultimii patru ani”, apreciază fostul internațional.

Chivu apreciază generația ”cu fundul în poartă”

Cristi Chivu i-a fost alături lui Ionuț Lupescu, în studioul celor de la Telekom. Alegerile de la FRF vor avea loc pe 18 aprilie.

”Și pe vremea mea erau jucători care veneau cu portbagajele plin. Nu jucau titular, dar intrau pe parcursul jocului. Și poate că țineau pe bancă pe unii mai buni ca ei. Sunt la loturile naționale de juniori acealeași metehne ca acum 15 ani”, a declarat Chivu.

”De la 6 la 12 ani, nu ar trebui să mai există clasament, să se joace de plăcere. Nepotul meu are 8 ani și este în Elveția. Antrenorul le-a spus părinților că toți vor juca pe toate posturile, toți copiii vor evolua același număr de minute. Dacă nu vă convine, luați-vă copilul și plecați! Simplu”, a relatat Lupescu.

”Noi voiam să fim Hagi, Popescu, Petrescu, Lupescu, Răducioiu”, a zis Chivu, autorul, în trecut, al expresiei: ”Stăteau cu fundul în poartă și îl aveau pe Hagi”.

”El vrea să acopere lipsa rezultatelor și să denigreze imaginea mea. Un procedeu din politică, de unde vine el. Când venea la UEFA, venea la mine la birou și spunea că fotbalul românesc are nevoie de experiența mea. Când i-am făcut o relație mai apropiată cu Platini. Atunci nu mai eram un infractor? Ei nu vin din fotbal, din păcate. Voi face un audit, când voi ajunge la federație. Nu va dura patru ani și voi face publice rezultatele. Lumea din teritoriu este indignată”, s-a apărat Lupescu.

”E imoral dacă faci profit. Dar, firma mea a ieșit pe pagubă cu 800.000 de euro. Nu cred că este imoral. Era cel mai bun raport calitate-preț. O să mai iasă că soția mea a făcut unul-doi-șase cateringuri. Un anume Bogdan Popescu caută despre mine. Și-a făcut abonament la ANAF. Legat de ceasuri. Ne luptam cu Italia, cu Olanda. Veneau cu cadouri, trebuia să avem și noi același tratament. O să văd dacă el și-a făcut campania din banii lui sau din banii federației. Eu mă îndoiesc că s-a făcut din banii federației”, a mai zis Lupescu.

”Sunt pesimist! Cred că am șanse 70%”, a afirmat Lupescu, care a spus ”Vom vedea” la propunerea unei confruntări directe cu Burleanu.