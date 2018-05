Istoria lui CFR Cluj. De la abonament la Divizia B, la blatul din 1974, de la ”dopaj” – la promovarea din 2004, de la Liga Campionilor, la insolvență. Cine e patronul fără față care a făcut CFR marfă!

CFR Cluj, club înființat în anul 1907, a câștigat de patru ori titlul de campioană națională – în 2008, 2010, 2012, 2018.

De-a lungul istoriei, echipa a evoluat cele mai multe sezoane în diviziile B și C, însă a promovat și în A, rămânând acolo în perioada 1969-1976, când cea mai bună performanță a fost locul 5.

Mihai Adam (1940-2015) a fost golgheterul Diviziei A de 3 ori, 1964-1965, 18 goluri, 1967-1968 – 15 goluri și 1973-1974 – 23 de goluri.

La începutul anilor 2000, clubul aflat în Divizia C a fost preluat de omul de afaceri Árpád Pászkány și după numai câteva sezoane, în 2004, a promovat în Divizia A. În 2008, sub conducerea antrenorului Ioan Andone, a obținut eventul, câștigând pentru prima dată campionatul și Cupa României. În 2009 și-a păstrat trofeul Cupei României, însă în campionat a încheiat doar pe locul patru. În 2010 a câștigat pentru a doua oară titlul de campioană a României, iar în 2012 a obținut al treilea trofeu de campioană din palmares.

În data de 5 decembrie a avut loc ultima etapă din grupa H, CFR Cluj s-a impus în meciul cu Manchester United prin golul lui L. Alberto, după cele șase etape, CFR Cluj a obținut 10 puncte, dar Galatasaray a învins pe Braga cu doi la unu în ultima etapă, fapt ce a dus la calificarea de pe locul doi al echipei din Istanbul. Echipa CFR Cluj a obținut până acum cel mai bun rezultat al unei echipe românești în Champions League, o competiție care are acest nume și există în acest format din 1992. CFR Cluj este totodată și prima echipă din România care învinge pe Manchester United pe Old Trafford, echipă antrenată pe atunci de legendarul Sir Alex Ferguson.

În returul ediției de campionat 2013-2014, clubul începe să se confrunte cu probleme financiare, înregistrând restanțe salariale către jucători și obținând la limită licență pentru sezonul următor al Ligii I. La data de 22 mai 2014, în cadrul unei conferințe de presă, Arpad Paszkany își anunță retragerea din cadrul clubului, prin cesionarea acțiunilor sale deținute în calitate de persoană fizică către un SA cu 29 de acționari.

CFR a început ediția de campionat 2014-2015 în mod fulminant, terminând turul pe locul 2, la câteva puncte în spatele Stelei, dar problemele financiare au dus la declanșarea procedurii de intrare în insolvență a clubului. Dupa ce a eșuat în plata datoriilor către cinci foști jucători ai echipei, CFR a fost penalizată cu 24 de puncte de către Federația Română de Fotbal, penalizare care i-a plasat direct pe locul 18; prin urmare, mulți jucători au părăsit clubul. CFR a apelat decizia Federației la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar în mai 2015, TAS a decis anularea penalizării. CFR a terminat campionatul pe locul 3.

În 2016, CFR a câștigat la penalty-uri, pentru a patra oară, Cupa României în fața celor de la Dinamo, dar nu a putut participa în Europa League din cauza insolvenței.

La începutul anului 2017, omul de afaceri clujean Marian Băgăcean a cumpărat 62% din acțiunile clubului; infuzia masivă de capital, în valoare de peste 5 milioane de euro, a fost suficientă pentru ca CFR să își plăteasca datoriile și să reușească ieșirea din insolvență în luna mai a aceluiași an.

Șeful liderului din Liga 1 ar avea afaceri în imobiliare și construcții, cea mai importantă sursă a veniturilor lui. Porecla “Tati de la Diesel”, pe care a aflat-o și Becali, provine din trecut, de când Neluțu conducea clubul Diesel, unul dintre cele mai vechi din Cluj. Varga nu a confirmat niciodată că el deține echipa din Gruia.

La începutul sezonului 2017-2018, oficialii din Gruia îl aduc pe Dan Petrescu pe banca tehnică, întreprinzând în același timp și o campanie ambițioasă de transferuri, cu scopul calificării în play-off și revenirii în cupele europene după 3 ani de absență. Au luat titlul și vor juca în preliminariile Ligii Campionilor.



Alte episoade din istoria lui CFR

1907 Se infiinteaza KVSC, echipa ‘feroviarilor’ clujeni fiind, ca vechime, al treilea club de fotbal din Cluj si al zecelea de pe teritoriul actual al Romaniei

1926 Echipa se retrage din campionatul districtual, iar stadionul devine depozit de lemne, din cauza lipsei banilor necesari finantarii formatie

1967 Revin in Divizia B, dupa 7 ani, beneficiind de locul cedat de echipa Clujana. Un an mai tarziu, CFR (in alb) promoveaza in prima liga

1972 Se inaugureaza stadionul din Gruia, printr-un meci castigat contra selectionatei Cubei, scor 2-1, in fata a peste 10.000 de spectatori

1973 Are loc ceea ce s-a numit, in Romania anilor ’70, ‘Blatul secolului’. Marile rivale, CFR (in alb) si ‘U’ Cluj, au fost obligate sa termine la egalitate, scor 2-2, meciul direct, printr-un ordin venit de la Comitetul Judetean al PCR Cluj

2004 Echipa promoveaza in Liga I, dupa o lupta apriga cu Jiul Petrosani, ce a tinut pana in ultima etapa. Urmeaza un loc 11 in primul esșlon si o participare istorica in Cupa UEFA Intertoto

2007-2008

CFR-ul a reusit, la finalul sezonului 2007-2008, sa devina campioana a Romaniei, jucatorii sarbatorind succesul impreuna cu fanii, pe stadionul din Cluj.