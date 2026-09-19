Valea Cărbunării din Râșnov, Brașov, este, în weekendul 19-20 septembrie, capitala mondială a săriturilor cu schiurile. Etapele Grand Prix-ului de vară au adus la start 80 de sportivi din 19 țări, într-unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului estival găzduite de România.

În etapele de sâmbătă, 19 septembrie, pe trambulina HS97, câștigat japonezul Naoki Nakamura, 30 de ani, care era lider al sezonului, cu 292 puncte.

Conform regulamentului, un sportiv poate obține maximum 100 de puncte la un concurs, astfel că la Râșnov sunt puse în joc 200 de puncte. După weekendul din România va mai rămâne o singură etapă, la Klingenthal, Germania, unde se poate câștiga un maxim de 100 de puncte.

Pentru a deveni campion matematic în sezonul de vară încă de la Râșnov, Nakamura trebuie să plece spre Germania cu un avans de cel puțin 101 puncte față de ocupantul locului secund. Un ecart de exact 100 de puncte ar însemna că un adversar l-ar putea egala la ultima etapă.

Podiumul în etapa feminină:

Locul 1 – Anna Twardosz (Polonia)

Locul 2 – Ringo Miyajima (Japonia)

Locul 3 – Bing Dong (China)

O sportivă din China a forțat o săritură fără telemark și a fost luată cu salvarea din zona de aterizare.

Duminică, 20 septembrie, concursul continuă, după următorul program:

10:00 - Calificări feminin

11:00 - Manșa I feminin, urmată de festivitatea de premiere

16:00 - Calificări masculin

17:00 - Manșa I masculin, urmată de festivitatea de premiere

România va fi reprezentată la feminin de Daniela Toth, iar la masculin de Daniel Cacina și Mihnea Spulber.

Intrarea este liberă! Competiția în direct la TVR Sport.