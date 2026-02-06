Oficialii de la Soci au hotărât să oprească participarea românilor din motive de securitate

Iniţial, s-a vorbit că românii nu aveau sanie de rezervă şi au primit una modernă de împrumut de la ruşi, cu care nu s-au descurcat, însă varianta a fost negată de Florian Ţicu, care era secretarul general al FR Bob şi Sanie.

„La primul antrenament, echipajul s-a răsturnat. Impactul cu mantinela a fost puternic şi sania s-a rupt, nemaiputând fi folosită. Şovăială şi Teodorescu nu au avut de suferit, dar juriul a decis, din motive de siguranţă, ca sportivii să nu mai continue concursul! Totuşi, li s-a mai acordat o şansă să facă încă două manşe de antrenament cu sania de rezervă. Însă au căzut, ca la prima coborâre, iar oficialii au hotărât să oprească participarea românilor din motive de securitate”, explica oficialul.

Reprezentanţi ai CSO Sinaia, Şovăială şi Teodorescu se calificaseră la Soci de pe locul 23 în clasamentul CM.

Românii n-au concurat cu sania lor

Pregătiți de Corina Drăgan, ei luaseră startul ca urmare a accidentării la claviculă a lui Paul Ifrim, care făcea pereche cu Andrei Anghel.

Ei au concurat pe sania lui Ifrim. Se antrenau pe ea doar de două luni, la club lucram pe una veche de 8 ani. E greu, e sport de muncă patriotică! Antrenorii de la lot sunt şi mecanici! Suntem toţi 100 de sportivi şi 10 cluburi. Uf, bine că au scăpat teferi, că s-au lovit violent de au făcut praf sania, se repara imediat dacă se rupea un corn.

Nodar Kumaritaşvili a murit în timpul probei de sanie de la JO 2010

Oficialii olimpici ar fi invocat, la descalificarea românilor din 2014, noile măsuri de siguranţă de după JO 2010, Vancouver, Canada, când georgianul Nodar Kumaritaşvili (21 de ani) a zburat în afara spaţiului de competiţie, accidentul fiind mortal!

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Momentul tragic când Nodar Kumaritaşvili iese de pe pistă. Foto: Profimedia

De atunci, s-au înăsprit măsurile de securitate. Astfel, orice sportiv care în decursul coborârilor nu poate controla sania, iar acest lucru îi poate pune viaţa în pericol, nu mai e lăsat de juriu să continue.

Eu şi Apostol am concurat cu o sanie din 1987, vopsită de noi cu 500 de mărci şi am fost aproape de bronz! Când au văzut pe ce loc am fost, ne-au decontat suma! – Liviu Cepoi, locul 4 la sanie 2, la JO 1992

