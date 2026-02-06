Sfatul medicului, slăbirea și sania interzisă tatei

Povestea lui Valentin începe în Sinaia. Avea 10 ani, nu visa la gloria olimpică, ci, pur și simplu, voia să slăbească.

Sfatul unui medic l-a pus pe un drum care a început cu fotbalul și, în mod neașteptat, a dus la sanie. Echipa locală de sanie folosea fotbalul ca încălzire, iar pentru tânărul Valentin, un fanatic al fotbalului, acesta a fost un motiv suficient pentru a se alătura.

Am fost captivat imediat. Tata îmi spusese povești despre sanie. Chiar a încercat o dată, dar bunica mea a pus capăt acestei încercări. Asta părea șansa mea de a face ceva ce el nu putea face.

Din acel moment, sania a devenit „o chemare”. După prima sa coborâre și-a pus deja în cap să ajungă la ceea ce vedea doar la TV: Olimpiada!

Visul de la TV – inspirat de Armin Zöggeler

Inspirat de legendarul Armin Zöggeler, care a luptat pentru aur pe cele mai rapide piste din lume, Crețu și-a stabilit obiective îndrăznețe.

Într-un sport dominat de Germania, Italia, Austria, Letonia și SUA, drumul lui Crețu nu a fost ușor. România nu găzduiește evenimente internaționale de sanie și nici nu oferă facilități de antrenament.

Dar asta nu l-a împiedicat pe Crețu să încerce să scrie istorie. De mai bine de două decenii, urmărește un vis: să urce pe podiumul olimpic și să aducă acasă a doua medalie a României la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Vreau să mă apropii cât mai mult de medalii. La Jocurile Olimpice, orice se poate întâmpla. Uitați-vă la David Gleirscher, a câștigat aurul la Pyeongchang în 2018 fără nicio victorie la Cupa Mondială. Abia ajunsese în echipa olimpică a Austriei.

Cea mai mare realizare: în 2024, a obținut o medalie de bronz pe echipe la Altenberg. De asemenea, a câștigat aurul la Winterberg și bronzul la Altenberg, în Cupa Națiunilor.

Valentin Crețu, la etapa de Cupă Mondială de la Eberspacher, sezonul 2024-2025. Foto: Hepta

„Soția și familia mea își fac griji”

Sportul îl ține departe de casă luni întregi, iar costul emoțional și financiar este uriaș. „Soția și familia mea își fac griji. Văd cât de mult investesc în asta și cât de puțin primesc înapoi, recunoaște el. Este frustrant, uneori simt că nimic nu merge. Dar continui să insist”.

Din cauza accesului limitat la facilități moderne, Crețu își construiește și ajustează adesea sania singur, în propriul atelier. Se antrenează în străinătate ori de câte ori poate.

În ciuda tuturor provocărilor, pasiunea lui Valentin rămâne vie. Și o transmite generației următoare.

Fiul său, care are 8 ani, a devenit campion național la competițiile de start pe gheață pentru categoria de vârstă sub 9. „Vreau să-i arăt cât de uimitor este acest sport”, spune Crețu.

În sanie, nu contează de unde ești. Oamenii se ajută reciproc. Există un adevărat sentiment de comunitate. Este ceva ce vreau ca fiul meu să experimenteze.

Valentin Crețu

Sania e viața lui Valentin Crețu

Cu toate suișurile și coborâșurile, Crețu rămâne neclintit. „Sania este viața mea. O iubesc. Nu este greu pentru mine, este pur și simplu cine sunt”.

Povestea lui nu este una despre triumf instantaneu sau titluri strălucitoare, ci despre hotărâre tăcută, devotament profund și puterea de a nu renunța niciodată: „Vreau doar să continui. Cred că încă mai am ceva special de oferit”.

