Jurgen Klopp, declarație surprinzătoare după victoria senzațională obținută de Liverpool cu City. Chiar dacă echipa lui a câștigat cu 3-0, manșa tur din sferturile Ligii Campionilor, antrenorul ”cormoranilor” s-a arătat nemulţumit de faptul că jucătorii săi nu au păstrat forţa ofensivă şi în repriza secundă.

“Rezultatul e bun, nu mă aşteptam. Trebuia să jucăm mai mult fotbal în repriza a doua. Nu are logică, nu înţeleg de ce. În prima repriză, totul a funcţionat perfect, aşa ar trebui să fie fotbalul nostru mereu. Ştiam calităţile lui City, dar şi noi avem calităţile noastre. Totul a fost fantastic, dar este doar o primă manşă. Ideal ar fi să nu ne apărăm, cum am făcut-o în repriza a doua. Defensiv am jucat bine, dar voiam să jucăm mai mult fotbal”, a declarat Jurgen Klopp, la finalul partidei.

Tehnicianul german s-a referit şi la situaţia lui Mohamed Salah, autorul primului gol ieşind accidentat în minutul 52: “După meci, mi-a zis că e bine. Trebuie să aşteptăm verdictul medicilor”.

Formaţia Liverpool a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Manchester City, într-un meci din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Mohamed Salah ’12, Alex Oxlade-Chamberlain ’21 şi Sadio Mane ’31.