Abdul-Jabbar a participat vineri seara la un spectacol, când a fost rănit. Paramedicii de la locul nedezvăluit al accidentului au răspuns la un apel de urgență.

Fostul jucător al echipei Lakers, pentru care a jucat 14 sezoane, a suferit o fractură de şold şi va trebui să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Membru al Hall of Fame, „KAJ” se află în prezent în spital la Centrul Medical Ronald Reagan UCLA, iar reprezentantul său, Deborah Morales, a transmis că starul este „profund recunoscător medicilor care au grijă de el”.

Medical Statement from Kareem Abdul Jabbars longtime Business Partner, Deborah Morales



“Last night while attending a concert , Kareem had an accidental fall and broke his hip. He will have surgery today. We are all deeply appreciative of all the support for Kareem,…