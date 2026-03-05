Cum a ajuns Mbappé să își ia permisul de conducere la 27 de ani

Mama sa, Fayza Lamari, declara în septembrie 2025 pentru LÉquipe: „I-am spus: Ia-ți permisul de conducere. Măcar stai singur în mașină”. Mi-a spus: „Nu greșești, dar examenul teoretic mă obosește”. Am insistat: „Îți va prinde bine să ai treizeci de minute doar pentru tine, fără șofer, fără agent de pază. Ia-ți mașina, ascultă ce muzică vrei.”

În 2024, fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain a primit un BMW i7 M70 în cadrul unui parteneriat cu producătorul german, însă nu avea dreptul să-l conducă.

După obținerea permisului, Mbappé a optat pentru un BMW iX3, în valoare de 70.000 de euro. Acest model a suferit îmbunătățiri semnificative odată cu lansarea generației Neue Klasse (2025-2026), fiind remarcat pentru autonomie și viteză de încărcare.

Ce performanțe are BMW-ul ales de Mbappé

BMW iX3 50 xDrive oferă performanțe impresionante: sistem de tracțiune integrală cu două motoare electrice, 469 CP, accelerație de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde și o viteză maximă de 210 km/h. Bateria de 108,7 kWh asigură o autonomie de până la 805 km (WLTP), iar sistemul de încărcare rapidă permite adăugarea a 300-370 km în doar 10 minute, folosind stații de mare putere.

Dimensiunile SUV-ului confirmă spațiul generos: o lungime de 4.782 mm, un portbagaj de până la 1.750 litri și un frunk de 58 litri. Modelul dispune de tehnologii avansate, precum BMW Panoramic Vision, care proiectează informații pe întreaga lățime a parbrizului, și un coeficient aerodinamic remarcabil pentru un SUV.

Pentru cei care nu necesită performanțele versiunii de top, BMW oferă și varianta iX3 40, cu un singur motor, 320 CP și o baterie de 82,6 kWh, mai accesibilă financiar.

Decizia lui Mbappé de a obține permisul a fost influențată de dorința de a avea mai multă independență. „Vei vedea, îți va prinde bine”, i-a spus mama sa, iar acum, sportivul are ocazia să se bucure de momentele de liniște la volanul propriului BMW.

