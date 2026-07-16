Febra fotbalului mondial nu se simte doar pe stadioanele uriașe din America de Nord, ci și în chioșcurile, supermarketurile și librăriile din România. Tradiția începută de frații Panini în anul 1970 continuă să scrie istorie și în 2026, adunând la un loc generații întregi de colecționari dornici să completeze cel mai complex album de stickere realizat vreodată pentru un Campionat Mondial.

Pentru prima dată în istorie, fanii fotbalului au de gestionat o provocare uriașă, determinată de noul format extins al turneului final. Cu un număr record de 48 de echipe naționale prezente la competiție, albumul oficial Panini FIFA World Cup 2026 a devenit cel mai voluminos din toate timpurile, punând la încercare nu doar răbdarea pasionaților, ci și bugetele acestora.

Ringier România, distribuitorul oficial al colecțiilor Panini în România, și Froo România, una dintre rețelele convenience cu cea mai rapidă dezvoltare din țară, anunță încheierea unui nou parteneriat strategic menit să aducă entuziasmul colecțiilor Panini FIFA World Cup™ mai aproape de fanii fotbalului și de colecționarii din întreaga țară. Și de la lansarea campaniei, Ringier a vândut 5 milioane de abțibilduri.

Structura noului album și numărul uriaș de stickere de colecționat

Ediția din acest an aduce modificări majore de structură, adaptate turneului din Statele Unite, Mexic și Canada. Pentru a face loc tuturor selecționatorilor și vedetelor internaționale, albumul standard conține un număr impresionant de 112 pagini. În total, fanii trebuie să strângă nu mai puțin de 980 de abțibilduri autoadezive unice pentru a se lăuda cu o colecție finalizată cu succes.

Fiecare dintre cele 48 de echipe naționale participante beneficiază de o prezentare amplă pe parcursul a două pagini dedicate. O pagină completă de echipă reunește optsprezece stickere portret cu jucătorii cheie, un sticker mare cu fotografia de grup a lotului și emblema oficială a federației respective, realizată dintr-un material special, lucios. Pe lângă paginile destinate loturilor de jucători, editorii italieni au inclus secțiuni speciale despre stadioanele oficiale ale turneului, programul complet al meciurilor, istoria glorioasă a Cupei Mondiale și recordurile legendare stabilite de-a lungul deceniilor.

Prețurile oficiale ale colecției în magazinele din România

Cei care doresc să înceapă această aventură au la dispoziție diverse puncte de vânzare fizice și online în România, de la rețele mari precum Tabac Xpress, Bebe Tei, Noriel sau Froo, până la magazine de specialitate și platforma oficială Panini. Costurile de pornire sunt accesibile, însă completarea întregului album necesită o planificare financiară riguroasă. Ringier vinde de asemenea prin intermediul Colecțiilor sale stickerele mult dorite de colecționari.

Albumul oficial în varianta sa standard, cu copertă moale, este vândut în magazinele de la noi la prețul de 15 lei. Pentru colecționarii pasionați care își doresc o ediție de colecție, cu rezistență sporită în timp, versiunea cartonată (hardcover) este disponibilă la prețul recomandat de 50 de lei.

Un pachet standard Panini FIFA World Cup 2026 conține 7 stickere autoadezive și costă 6,50 lei. Din punct de vedere statistic, producătorul a introdus o surpriză suplimentară în această ediție: un abțibild bonus, inserat aleatoriu în medie o dată la fiecare 100 de pachete cumpărate.

Pentru cei care vor să pornească la drum cu un volum substanțial de stickere și să reducă din start numărul de dubluri, există opțiunea achiziționării unor seturi mari. O cutie sigilată care conține 50 de plicuri de stickere are prețul de 325 de lei pe piața din România. O altă variantă populară este setul de tip Ecoblister cu 8 pachete de abțibilduri, care se vinde la prețul de 52 de lei.

Cât costă, teoretic, să completezi întregul album

Matematica din spatele completării unui album Panini arată că simpla cumpărare a pachetelor la întâmplare nu este suficientă pentru a obține toate cele 980 de stickere fără a cheltui sume fabuloase. Calculul ideal arată că cele 980 de abțibilduri ar putea fi obținute din exact 140 de pachete de câte 7 stickere, ceea ce ar însemna un cost minim teoretic de 910 lei, la care se adaugă prețul albumului.

În realitate, probabilitatea de a obține dubluri crește exponențial pe măsură ce albumul începe să se umple. Din acest motiv, comunitățile online de colecționari din România au devenit extrem de active pe rețelele sociale și pe platformele de anunțuri, unde pasionații organizează întâlniri săptămânale pentru schimburi directe de stickere. Această metodă tradițională de schimb reprezintă singura cale eficientă de a elimina dublurile și de a reduce considerabil costul total necesar completării albumului de colecție.

Rarități ale autocolantelor Panini pentru Cupa Mondială

Deși majoritatea colecționarilor speră doar să achiziționeze câte un exemplar din fiecare abțibild din albumul Panini World Cup pentru a completa setul, există și diferite rarități ale fiecărui abțibild pentru colecționarii mai dedicați sau mai specifici.

În Statele Unite, fiecare autocolant are o culoare de bordură care indică raritatea sa individuală. Diferitele culori sunt alb, albastru, roșu, violet, verde și negru. Dacă cele albe se gîsesc în fiecare pachet, cele violet sunt considerate foarte rare, 1 la 200 de pachete, cele verzi super rare, 1 la 1.400 de pachete, iar cele negre 1 din fiecare autocolant existent.

Cele mai rare dintre stickere sunt cele cu margini negre, dintre care există doar câte una pentru fiecare jucător. Pentru cei mai râvniți jucători, acestea se pot vinde adesea cu peste mii sau chiar sute de mii de dolari pe site-urile de revânzare.

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