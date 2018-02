Liga 1, etapa a 26-a. FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe (20.45, Digi, Telekom, Look). Puncte pentru play-off.

FCSB – Sepsi 1-0 LIVE

Viera (51 autogol)

VIDEO AICI, AICI

Min. 57: Benzar este la pământ, după un contact cu Viera. A fost chemată salvarea. Fotbalistul a fost scos pe targă de pe teren!

Min. 51: Mingea centrată de Budescu a fost deviată nefericit cu capul de Viera în propria plasă

Min. 49: Râmniceanu a reținut balonul trimis de Gnohere

A început partea secundă

Final de repriză. FCSB n-a tras nici un șut pe poartă!

Min. 45: Vlad a prins mingea șutată de P. Petre

Min. 44: Vlad a blocat mingea șutată de Hamed, scăpat singur!

Min. 33: Vlad a respins mingea trimisă în fața porții de P. Petre

Min. 17: Petrovikj și Kuku s-au lovit cap în cap. A fost chemată de urgență salvarea, Kuku acuzând lovitura primită de la coechipierul său. Lui Petrovikj i s-a aplicat un bandaj la cap. Deși Kuku și-a revenit, el a fost schimbat și a fost trimis cu ambulanța la spital pentru investigații suplimentare

A început meciul

INFO: Stadionul este aproape gol, nu sunt mai mult de 1.000 de spectatori, dintre care 200 de fani ai echipei Sepsi Sfântu Gheorghe!

INFO: La București ninge, iar partida se dispută pe zăpadă, pentru că acoperișul Arenei Naționale nu poate fi tras, pe motiv că nu ar rezista greutății

FCSB: Vlad – Benzar, Bălaşa (46 Budescu), Planic, Momcilovic – Pintilii, Filip – Fl. Coman, C. Tănase (26 Man), Fl. Tănase – Gnohere.

Sepsi: Râmniceanu – Dalmau, Viera, Obsivac, Sato – Ghinga, Petrovikj – Gorrin, Tandia, P. Petre – Kuku (22 Hamed)

—————————————————————————————————————————————–

FCSB trebuie să câștige această ultimă partidă din sezonul regular, pentru a ține aproape de liderul CFR Cluj.

Nicolae Dică: ”Vom vedea cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe cum se vor prezenta jucătorii după partida de la Roma. Ei trebuie să fie conştienţi că am făcut un lucru foarte bun pentru fotbalul românesc, faptul că am ieşit din grupe şi că am adus o echipă puternică din Italia la Bucureşti. Toţi am fost supăraţi după partida de la Roma, domnul Becali va uita meciul cu Lazio dacă vom câştiga titlul”

Eugen Neagoe: „Ne aflăm în fața ultimului joc din sezonul regulat și cu siguranță ne dorim să încheiem cu o victorie. FCSB e una dintre cele mai bune echipe din România, dar asta nu înseamnă că duminică le va fi ușor. Încercăm să facem tot ce depinde de noi să câștigăm”

Bucureştenii sunt neînvinşi pe teren propriu din 16 octombrie 2016 (FCSB-Gaz Metan 0-1), interval în care au bifat 15 victorii şi 8 rezultate de egalitate. Ba mai mult, roş-albaştrii au înscris măcar o dată în precedentele 21 de jocuri disputate „acasă”, în 13 dintre acestea marcând de cel puţin două ori.

Patru puncte au scos covăsnenii din deplasare în acest sezon, victorie cu 2-0 la Iaşi şi remiză albă la Timişoara. În total, aceşti au strâns „afară” doar două meciuri fără gol primit şi numai 5 cu gol marcat.

1 octombrie 2017, Sepsi OSK-FCSB 0-4 a fost singura confruntare directă dintre cele două echipe. Scorul a fost deschis de Florin Tănase, în minutul 26, dintr-un penalty scos tot de el. Gnohere a mărit diferenţa la startul celui de-al 3-lea sfert, tot dintr-o lovitură de pedeapsă. A urmat autogol lui Ghinga din minutul 34. Ultima reuşită a aparţinut tânărului Daniel Benzar, în repriza secundă.

Nicolae Dică vs Eugen Neagoe, duel în premieră;

Eugen Neagoe vs FCSB în Liga 1: 7 jocuri – 2 remize – 5 înfrângeri.