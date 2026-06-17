A devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Antrenorul Lionel Scaloni a creat în jurul lui un ecosistem perfect, jucători care își dau sufletul fără crâcnire, înțelegând ce are nevoie „pentru a-l face să se simtă confortabil”, spunea Alexis McAllister, mijlocașul lui FC Liverpool. Cu el pe teren, cei care poartă tricoul cu dungi alb-celeste se simt supereroi.

Au fost trei goluri care îl plasează drept cel mai bun marcator din istorie la turneele finale, cu 16 goluri, la egalitate cu germanul Miroslav Klose. Nu mai marcase niciodată un hat trick la un Campionat Mondial și, de aseară, se alătură compatrioților Guillermo Stábile (1930), Gabriel Batistuta (94 și 98) și Gonzalo Higuaín (2010). Megastarul a jucat 80 de minute pentru „La Scaloneta”, apoi a fost scos la odihnă în ovații.

Are 27 de meciuri la cupele mondiale, deasupra cu două față de fostul recordman, germanul Lothar Matthaus. Șase turnee finale, la egalitate cu Cristiano Ronaldo și, deși nu mai poate alerga la fel de mult, nu-și pierde nici mintea, nici simțul mingii. Cu el, Argentina vrea al patrulea titlu. A înțeles asta chiar și arbitrul polonez Szymon Marciniak, cel care a condus finala din Qatar 2022, care i-a iertat cartonașul galben, cu reflexe portocalii, când a călcat un adversar la jumătatea primei reprize.

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A câștigat tot ce se putea câștiga în fotbal

Lionel Messi a debutat la națională pe 17 august 2005, când a jucat 25 de minute într-un amical împotriva Ungariei (2-1), fiind eliminat după ce a intrat în joc în repriza secundă. 120 de goluri, 64 de pase decisive, 16.460 de minute de joc și cinci titluri majore: Cupa Mondială din 2022 (finalist în 2014); două titluri Copa America în 2021 și 2024 (finalist în 2006, 2015, 2016, ultimele două meciuri pierdute la lovituri de departajare); Finalissima UEFA-CONMEBOL în 2022; titlul olimpic în 2008. El și atacantul Angel Di Maria sunt singurii fotbaliști din lume care au câștigat tot ce e posibil cu echipa națională.

La echipe de club, Leo are zece titluri în La Liga spaniolă, două titluri în Ligue 1 franceză, un titlu în MLS. Mai are patru titluri în Liga Campionilor UEFA, trei Supercupe ale Europei și trei CM ale Cluburilor.

În evaluarea istorică a tuturor jucătorilor de la Campionatul Mondial din 2026, Leo este depășit doar de cele 228 de apariții internaționale ale lui Cristiano Ronaldo, deși starul portughez este cu doi ani mai în vârstă, astfel încât acest avantaj ar putea fi redus în viitor.

Ronaldo va bifa diseară la Houston, contra RD Congo, al 229-lea meci. Următorul pe lista care le amenință pe cele două vedete este Luka Modric. Fostul căpitan de la Real Madrid are 198 de apariții pentru Croația și este liderul echipei sale naționale la această Cupă Mondială din 2026. Modric înfruntă Anglia în această noapte, la Dallas.