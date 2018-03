Lynn Howells a explicat demisia de la naționala de rugby a României. Tehnicianul galez spune, într-un interviu acordat site-ului FRR, că-şi asumă întreaga responsabilitate pentru rezultatele tricolorilor şi că este ”întristat” de modul cum se încheie colaborarea sa cu reprezentativa ”Stejarilor”.

”Sunt evident extrem de întristat de felul cum se încheie colaborarea noastră şi de faptul că trebuie să renunţ la rolul de antrenor principal al echipei României. Aşa cum am spus de fiecare dată, accept şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru performanţele echipei, pentru faptul că nu am atins obiectivul pe care ni l-am propus în acest turneu, calificarea directă la Cupa Mondială din Japonia 2019 şi că nu am avut succes pe teren atunci când conta rezultatul. Cu toţii trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru astea, dar eu în special, ca antrenor principal”, a spus Howells.

El s-a declarat ”extrem de mândru” pentru evoluţia echipei sub conducerea sa şi a mulţumit celor care i-au fost alături în această perioadă.

”Profit de această ocazie pentru a mulţumi tuturor celor implicaţi în fenomenul rugbystic românesc, pentru întreg sprijinul acordat activităţii mele aici. Au fost cinci ani generoşi în împliniri şi sunt extrem de mândru de evoluţia echipei şi mai ales de faptul că are un fundament care să permită progresul către obiective din ce în ce mai ambiţioase în viitor. Este întotdeauna greu să obţii combinaţia perfectă de jucători noi şi jucători cu experienţă, dar cred că există un nucleu de la care se poate porni de acum încolo. Cred că las echipa într-un punct mai bun decât în momentul în care am preluat-o şi am toată încrederea în jucătorii săi”, a menţionat tehnicianul galez.

Lynn Howells a arătat că deşi obiectivul era calificarea la turneul final din Japonia din 2019, eşecurile din Rugby Europe International Championship 2017-2018 au cântărit extrem de mult în această direcţie.

”Deşi scopul era să câştigăm şi să ne calificăm la Cupa Mondială din Japonia, eşecurile din Rugby Europe International Championship 2017-2018 ne-au costat prea mult pe toţi, dar aşa cum am menţionat anterior, eu singur trebuie să îmi asum responsabilitatea pentru rezultatele noastre.

Sunt recunoscător federaţiei pentru sprijinul acordat mie şi staff-ului, au existat multe păreri critice referitoare la rezultate, însă nu m-am îndoit niciodată de încrederea lor în rugbyul românesc. Aş vrea să mulţumesc Federaţiei Române de Rugby, World Rugby şi tuturor jucătorilor şi membrilor staff-ului care au fost asociaţi cu mine şi cu timpul petrecut în România.

A fost un minunat privilegiu să pot avea o contribuţie majoră la istoria rugbyului românesc. Mulţumesc tuturor suporterilor care au fost mereu plini de încredere, mereu pozitivi, debordând de pasiune, ei mi-au făcut job-ul de antrenor o adevărată bucurie. În mod special aş vrea să le mulţumesc tuturor jucătorilor cu care am avut privilegiul să lucrez în aceşti cinci ani, pentru eforturile şi devotamentul lor şi să le urez toate cele bune pentru viitor”, a mai spus Howells, care va asigura mai departe interimatul pe banca tehnică până la numirea unei noi echipe.

Antrenorul principal al echipei naţionale de rugby, Lynn Howells, a demisionat din această funcţie sâmbătă, după meciul câştigat în faţa Belgiei (62-12), în etapa a 4-a din REIC 2018. Împreună cu el, şi-au anunţat demisiile şi Rob Moffat, antrenorul care pregătea treisferturile şi Massimo Cuttitta, antrenorul care pregătea înaintarea.

România a suferit două înfrângeri în ediţia REIC 2017-2018, 38-41 cu Germania, anul trecut, la Offenbach, şi 10-22 cu Spania, în februarie anul acesta la Madrid, înfrângeri care practic au scos-o din ecuaţia calificării directe la CM 2019.

Potrivit FRR, din februarie 2012, sub conducerea lui Lynn Howells (67 de ani), ”Stejarii” au disputat 70 de meciuri din care au câştigat 48, au obţinut un rezultat de egalitate şi au pierdut 21, procentul de victorii fiind de 68%.

În cei cinci ani la conducerea naţionalei de rugby, Lynn Howells a câştigat un titlu de campion european, patru titluri în World Rugby Nations Cup (fost IRB) şi a participat cu echipa la Cupa Mondială de Rugby din 2015 din Anglia, acolo unde ”Stejarii” au înregistrat o victorie, cu Canada (17-15) – cea mai mare revenire din istoria competiţiei şi trei înfrângeri- în meciul cu Irlanda stabilindu-se recordul de spectatori al competiţiei, 89.267.

În Cupa Europeană a Naţiunilor, actual Rugby Europe International Championship, ”Stejarii” au jucat 34 de meciuri, au câştigat 25, un rezultat de egalitate şi 8 înfrângeri.

În World Rugby Nations Cup (fost IRB), tricolorii au disputat 15 meciuri din care au câştigat 14 şi au înregistrat o înfrângere.

În cei cinci ani, ”Stejarii” au disputat 17 partide test din care au câştigat 8 şi au pierdut 9.

În prezent, România se află pe locul 17 în ierarhia internaţională, după ce anul trecut l-au încheiat pe poziţia 15.

Duminică, 18 martie, România va întâlni la Tbilisi, naţionala Georgiei, în ultima etapă a REIC 2018, notează Agerpres.