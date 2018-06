”Nu intru în speculații, fac doar o declarație de presă. Nu o să vedeți mai mult nici în altă parte. Așadar, am fost la domnul primar Falcă și mi-am luat la revedere de la el. Cu toată sinceritatea vă spun, deși rezerve vor fi destule din partea multora, vreau să îi mulțumesc primarului pentru disponibilitatea acordată, pentru sprijinul ce-l acordă fotbalului.

Am întâlnit oameni deosebiți, domnul Meszar e un om extrem de onest, i-am spus și primarului, trebuie prețuit pentru onestitate, trebuie prețuit la justa sa valoare, el ducând singur acest proiect de cinci ani de zile. Este evident că are nevoie de ajutor. Eu voi rămâne doar suporterul UTA – ei, mai multe nu vreau să spun, deoarece nu este cazul. Am zis că sunt 75% la UTA, dar și 1% poate răsturna situația. Dacă mă întrebați ce s-a întâmplat, uite că vă spun: nu sunt capabil să duc proiectul ăsta și mai bine nu încurc pe nimeni. Plec, deoarece sunt depășit de evenimente”, a declarat Marius Stan, care a negociat cu campioana provinciei.