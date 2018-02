Meciul România – Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, se joacă la Cluj-Napoca, pe 10 și 11 februarie.

ACTUALIZARE 9 februarie. Tragerea la sorți a întâlnirii de Fed Cup, România – Canada, de la Cluj-Napoca, e vineri, 9 februarie. Tragerea la sorți va âncepe la ora 12.00 și va fi găzduita de ”Platinia Conference Hall” din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur 2-6. Echipele de Fed Cup ale României și Canadei joacă în 10 și 11 februarie 2018, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în primul tur al Grupei Mondiale II.

ACTUALIZARE 8 februarie. Fetele noastre au făcut senzație azi la dineul oficial. La dineu a participat și Simona Halep, chiar dacă ea e doar spectatoare la acest joc.



Dan Petrescu le-a încurajat pe componentele echipei României de Fed Cup | GALERIE FOTO

Site-uri bisericești avansează o teorie halucinantă: ruptura dintre Simona Halep și Adidas s-a produs pentru că jucătoarea își face cruce

ACTUALIZARE 7 februarie. Antrenamente intense la Cluj-Napoca, în Sala Polivalentă.

ACTUALIZARE 7 februarie. Echipa României a susținut conferința de presă.





Simona Halep a rămas impresionată de povestea fanului care a alergat 20 de kilometri în ziua meciului cu Lauren Davies. ”Wow! E de admirat”, a spus Simo.

”E o plăcere să vin la Cluj. Din păcate, am pierdut ambele meciuri când am jucat, dar de data aceasta sper că o să avem o partidă câștigată. În Fed Cup e puțin mai dificil, aici toată lumea joacă mai bine. Toate fetele sunt pregătite să joace, mai ales Irina Begu, cu care am jucat la Shenzhen”, a spus Simona Halep, la conferința de presă de miercuri, de la Cluj-Napoca.

”Am venit să simt atmosfera echipei. Nu cred că e potrivit ca eu să intru pe teren neantrenată, de când am venit din Australia, fiind încă accidentată. Din puntul meu de vedere, nu este corect față de celelalte jucătoare. Ele sunt în formă, sunt sănătoase și mi se pare mult mai bine ca echipa să fie formată din jucătoare apte 100% pentru joc”, a mai spus numărul 2 mondial.

”Mă bucur că fanii au cumpărat bilete, am auzit că sunt foarte mulți care vin să vadă meciurile. Chiar dacă eu nu joc, trebuie să vină să susțină echipa României. O să fiu cât se poate de deschisă cu ei și încerc, oarecum, să mulțumesc pe toată lumea. Îmi face și mie plăcere să văd că primesc atâta căldură din partea oamenilor. O să fie o atmosferă de neuitat și cu siguranță o să sprijine echipa României ca să câștige. O să merg, o să fac poze cu toată lumea și o să dau autografe, atunci când cineva îmi cere”, a mai precizat Simona Halep.



”Eu sper acest lucru şi nu numai eu. Obiectivul nostru este de a câştiga aceste meciuri de baraj şi, la anul, sper să fim în aceeaşi formaţie, fetele să fie sănătoase şi cred că într-o bună zi vom fi în grupa mondială şi, de ce nu, să jucăm o finală”, a spus căpitanul nejucător Florin Segărceanu.

”Pornim cu prima şansă, avem experienţă şi jucătoare mai bine clasate, dar în Fed Cup valorile se egalizează, nu seamănă cu ce se întâmplă la alte meciuri. Sper să ne respectăm statutul. Arena este senzaţie. Am fost peste tot în lumea asta, dar rar am văzut o asemenea arenă. Lumea e foarte deschisă cu noi. Sper să avem 2-0 după prima zi, să dormim liniştite. Ideal ar fi 3-0, toată lumea îşi doreşte, dar nu trebuie să le luăm de sus pe adversare”, a spus Sorana Cîrstea, în timp ce Simona Halep își fotografia colegele din sală.

”Este prima dată când sunt aici, sunt onorată şi bucuroasă. Mă simt foarte bine alături de fete şi abia aştept întâlnirea cu Canada. Eu zic că totul merge spre bine”, a declarat Ana Bogdan.

”Suprafaţa este mai rapidă. Este o suprafaţa foarte OK, atât pentru mine cât şi pentru celelalte fete”, a spus Irina Begu.





ACTUALIZARE 7 februarie. Prima conferință de presă, cea de prezentare a echipei României, este programată miercuri, 7 februarie, ora 12.00, în sala de conferințe a Sălii Polivalente. Tot miercuri, la ora 13.50, va avea loc conferința de presă de prezentare a echipei Canadei, în aceeași sală de conferințe.

ACTUALIZARE 6 februarie. Despărțită de Adidas în ultima zi a anului trecut, Simona Halep a purtat un trening marca Nike, la sosirea în Cluj. Simbolul americanilor era vizibil pe pantaloni.

Simona Halep a ajuns în această seară la Cluj-Napoca, unde va fi alături de echipa de Fed Cup a României care întâlneşte Canada. Sportiva noastră va efectua acolo un tratament revoluţionar, lucru confirmat la sosirea pe aeroport.



Conform DigiSport, tratamentul pe care marea noastră campioană îl va face este unul cu plasmă proprie, îmbogăţită cu trombocite (Platelet Rich Plasma – PRP). Cunoscută sub denumirea de ‘Terapia vampir’, este cea mai modernă soluţie de regenerare a organismului prin propriile forţe. Metoda presupune recoltarea şi concentrarea factorilor de creştere din sânge şi reintroducerea acestora în ţesutul cutanat, stimulând astfel procesele de reparare celulară şi de sinteză de neocolagen pe termen lung.

Halep a acuzat mai multe dureri în ultima perioadă, cea mai importantă fiind o accidentare la gleznă suferită în finalul turneului Australian Open. La sosirea pe aeroportul din Cluj-Napoca, ea a spus: ”Mă simt bine, însă mai am o durere la talpă. De aceea am venit la Cluj-Napoca, să mă tratez la doctorul Irimia. O să fiu alături de fete. Am venit încă de astăzi și pentru susținătorii mei de aici, dar și pentru a mă trata”.

ACTUALIZARE 6 februarie. Prima conferință de presă, cea de prezentare a echipei României, este programată miercuri, 7 februarie, ora 12.00, în sala de conferințe a Sălii Polivalente. Tot miercuri, la ora 13.50, va avea loc conferința de presă de prezentare a echipei Canadei, în aceeași sală de conferinte.

ACTUALIZARE 6 februarie. Simona Halep, locul 2 WTA, nu va juca în acest weekend pentru România, în meciul contra Canadei, din Fed Cup. Ana Bogdan, convocată pentru meciul cu echipa Canadei! Simona Halep nu va juca la Fed Cup. Mihaela Buzărnescu a refuzat să vină: ”A declinat convocarea din cauza programului”

Halep este în continuare accidentată la gleznă după Australian Open și a decis să nu riște. Simona a avut marți, în premieră, un mesaj pentru fani și a explicat de ce a hotărât să nu joace. Ea a anunțat că va fi totuși în tribune la Cluj-Napoca pentru a le susține pe jucătoare.

„Dupa ce am petrecut această săptămână odihnindu-mă și încercând să mă refac după accidentarea de la Australian Open, din păcate refacerea nu este completă ca eu să pot juca în acest weekend la Cupa Federației. Echipa e pe primul loc și e mult mai important ca în echipă să fie 4 jucătoare sănătoase gata pentru meciuri, așa ca l-am informat pe căpitanul echipei, pe Florin Segărceanu, să mă înlocuiască cu cineva apt 100% pentru joc. Îmi pare rău pentru că nu pot să joc pentru România deși e foarte important pentru mine, dar voi fi în tribune la Cluj pentru a le încuraja pe fete și a fi alături de echipă la acest meci important”, a fost mesajul Simonei Halep postat pe Facebook.

În locul Simonei Halep a fost convocată Ana Bogdan, locul 86 WTA. Din echipa României vor mai face parte Irina Begu, Sorana Cîrstea și Raluca Olaru.

Simona Halep a explicat absența din echipa României la meciul cu Canada

ACTUALIZARE 5 februarie. Simona Halep se destăinuie: ”Când mă hotărăsc să fac un copil, voi renunța la tenis”. Pe ce bărbat a pus ochii

Vasile Dâncu propune ca românii să facă colectă publică pentru Simona Halep

Vestea că Halep nu va juca este pe placul canadiencelor. Ele deja se antrenează în sala unde va avea loc duelul din turul I al Grupei doi Mondiale. Meciurile din confruntarea România – Canada, din FED Cup, sunt la Telekom și Digi, pe 10 şi 11 februarie.

Partidele vor avea loc în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Învingătoarea din această întâlnire va juca, în aprilie, barajul pentru promovarea în primul eşalon valoric al FedCup, iar învinsa va evolua pentru menţinerea în Grupa Mondială II.

Româncele încă nu au ajuns la Cluj-Napoca. Canadiencele au început deja antrenamentele. Pentru români, vedeta nord americanilor este Bianca Andreescu. O tânără de 17 ani, născută în Canada din părinţi români.

”Eu sunt româncă. Să vin aici să juc în faţa tuturor din România… O să vină şi familia mea şi o să fie foarte special pentru mine”, spune Bianca Andreescu. Tânăra jucătoare a obţinut deja şapte victorii în Fed Cup pentru naţionala Canadei.

Carol Zhao, Bianca Andreescu, Katherine Sebov şi Gabriela Dabrovski au fost convocate de căpitanul Sylvain Bruneau pentru întâlnirea cu România, din Grupa a II-a mondială a Cupei Federaţiei.

Carol Zhao ocupă locul 143 în clasamentul WTA, Bianca Andreescu este pe poziţia 182, Katherine Sebov pe 277 şi Gabriela Dabrowski pe 321 la simplu şi 11 la dublu. Eugenie Bouchard, vedeta canadienilor, a refuzat convocarea și l-a anunțat pe căpitanul nejucător că preferă să joace un meci demonstrativ.

ACTUALIZARE 17 noiembrie. Biletele pentru întâlnirea România – Canada, contând pentru primul tur al Grupei Mondiale II a FED CUP by BNP Paribas, au fost puse în vânzare pe site-ul www.bilete.ro.

Preţurile biletelor sunt, după cu urmează: 110 lei (inel 1), 90 lei (inel 2) și 75 lei (inel 3). Pe o comandă pot fi achiziționate cel mult patru bilete pentru fiecare din cele două zile.

Copiii preșcolari, dar nu mai mici de 3 ani, au acces gratuit, ocupând același loc cu persoanele majore care îi însoțesc, deținătoare a unui bilet valabil.

Întâlnirea dintre România şi Canada, meci din primul tur al Grupei Mondiale II, are loc în perioada 10-11 februarie 2018, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Partida se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă (10 februarie), urmând ca duminică (11 februarie) să se dispute celelalte două meciuri de simplu și meciul de dublu.

——-

Federația Română de Tenis anunță că a fost stabilit locul de desfășurare a întâlnirii de Fed Cup by BNP Paribas dintre România și Canada, din turul 1 al Grupei Mondiale II, din 10-11 februarie 2018.

Este vorba despre Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cea care a găzduit, până acum, alte două întâlniri ale echipei de Fed Cup a României, în 2016, cu Cehia și Germania.

Meciul România – Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, se joacă la Cluj-Napoca

„Ne bucurăm că putem să jucăm în singura sala competitivă la nivel european din România, sala de la Cluj-Napoca, mai ales că am înțeles că pentru acest meci s-a mărit și numărul de locuri.

Eu cred că pentru un asemenea eveniment, ținând cont de rezultatele fetelor, de faptul că o avem pe Simona Halep, numărul 1 mondial, că avem cinci jucătoare între cele mai bune 100 din lume, chiar aveam nevoie de o asemenea sală și sunt mai mult ca sigur că o să fie plină.

Este un meci interesant, nu va fi deloc ușor, pentru că în Fed Cup, ca și în Davis Cup, intervine factorul emoțional, ca de fiecare dată când joci pentru țara ta. În echipa Canadei este Eugenie Bouchard, o jucătoare valoroasă, care a fost în Top 10 WTA, dar care, în ultima perioadă, nu a mai avut rezultate atât de bune.

În mod sigur va fi un meci foarte interesant și îi aștepăm pe suporteri alături de noi”, a declarat Florin Segărceanu, noul căpitan-nejucător al echipei de Fed Cup a României, despre această întâlnire cu Canada.

Și pentru Răzvan Itu, vicepreședinte al Federației Române de Tenis, aceasta este cea mai bună alegere, pentru că „Echipa de Fed Cup a României are parte de un test important și are nevoie ca suporterii să-i fie aproape, iar la Cluj-Napoca fetele s-au simțit mereu ca acasă, iar publicul știe să le ducă spre victorie”.

CITEȘTE ȘI: