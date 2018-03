Argentinienii își doresc enorm să câștige din nou Cupa Mondială și toate speranțele lor se leagă de numele lui Lionel Messi (30 de ani). Presiunea sub care va juca acesta la turneul final din Rusia (14 iunie – 15 iulie) a fost descrisă foarte bine de Jorge Sampaoli, selecționerul reprezentativei sudamericane.

Suporterii și presa argentiniană l-au “condamnat” pe Messi să câștige Cupa Mondială la vară. Un nou eșec, după cele două finale pierdute în fața Germaniei (0-1 în 1990 și 2014), le-ar provoca vulcanicilor microbiști și jurnaliști de dincolo de Atlantic indigestie severă. Prin urmare, Messi trebuie, în sfârșit, să le “livreze” trofeul râvnit și să se încoroneze pe sine drept cel mai bun fotbalist din istorie.

Jorge Sampaoli, selecționerul Argentinei, este îngrijorat din cauza presiunii uriașe care vă apăsa pe umerii elevului său. “Acest tip de fotbal îi dăunează lui Messi. I-au pus la cap un revolver numit Cupa Mondială și, dacă nu câștigă, îl împușcă. E o nebunie pe care nu o poate combate doar cu talentul său”, a mărturisit antrenorul în cartea “Mis latidos. Ideas sobre la cultura del juego” (n.r. – “Bătăile inimii mele. Idei despre cultura jocului”), ce urmează să apară în aprilie.

Lotul Argentinei, construit în jurul lui Messi

Sampoli a vorbit și despre provocarea de a lucra cu Lionel Messi: “În acest moment simt că trebuie să-l antrenez pe cel mai bun jucător din istorie. Este o sarcină complet diferită de toate celelalte. Un tip care este de zece ani cel mai bun din lume îți modifică felul de a antrena. E dificil să-ți asumi acest rol, când știi că el este mai bun decât tine, că execută ca nimeni altul. Este o mare responsabilitate, dar cu siguranță și o mare plăcere”.

Printre bătăile de cap pe care le provoacă prezența în lot a unui jucător ca Messi se numără și dificultatea de a alege fotbaliștii cu care acesta are cele mai mari șanse să se înțeleagă. “Este mai complicat să faci o echipă cu jucătorii care trebuie să se înțeleagă cu Messi decât să elaboreze un plan colectiv cu jucători normali”, a scris Sampaoli. Acesta nu s-a sfiit să recunoască și că “Messi are totul pentru ca această națională să fie mai degrabă a lui, decât a mea. Mă simt obligat să-l ajut cum pot mai bine pe cel mai bun fotbalist din lume. Acesta este motivul pentru care am impresia că este echipa lui”.

Andrés Escobar chiar a fost împușcat

Ceva mai la nord, dar tot în America de Sud, un fotbalist chiar a fost împușcat pentru că – susțin unii – a compromis parcursul echipei sale la o ediție a Cupei Mondiale. Este vorba despre Andrés Escobar, asasinat cu șase focuri de armă în parcarea unui club din Medellin, la câteva zile după ce autogolul său din partida cu SUA (1-2) din grupele turneului final disputat în 1994 a redus la zero șansele Columbiei de a se califica în optimi.