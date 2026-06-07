CSM București a câștigat medlia de bronz

În ciuda ratării marii finale, „tigroaicele” de la CSM București au părăsit Turneul Final Four de la Budapesta cu fruntea sus, adjudecându-și medaliile de bronz după o victorie clară cu 32-26 în finala mică împotriva aceleiași Brest Bretagne, performanță ce egalează rezultatele clubului din 2017 și 2018.

Junioarele U17 de la CSM București au pierdut finala cu DVSC Debrecen

Ziua de duminică a adus o performanță notabilă și pentru viitorul handbalului românesc, junioarele U17 de la CSM București disputând marea finală a turneului similar în cadrul EHF Youth Club Trophy.

Deși au pierdut dramatic trofeul în fața echipei DVSC Debrecen cu scorul de 39-41, după prelungiri, tinerele handbaliste s-au clasat pe o poziție secundă de prestigiu, potrivit News.ro.

În plus, coordonatoarea de joc Maria Sprâncenatu a strălucit la nivel individual, fiind desemnată golgetera competiției după ce a reușit să înscrie nu mai puțin de 21 de goluri pe parcursul turneului.

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