Revenit în ring după 15 ani, „Iron Mike” a reușit un meci de excepție. Tyson a încercat să domine lupta încă de la început, însă Roy Jones Jr. a rezistat foarte bine până la final, iar duelul s-a terminat nedecis.

„Mă doare totul. Îmi convine egalul. Omul ăsta e atât de puternic!”, a declarat la final Roy.

„Cred că am câștigat meciul, dar sunt mulțumit și cu egalul. De ce-l întrebați numai pe el cum se simte, de mine nu vă pasă? Poate o mai facem o dată, Roy”, a spus și Tyson.

The New York Times a radiografiat astfel confruntarea celor doi veterani: „Mike Tyson și Roy Jones Jr. s-au luptat pentru o remiză într-o luptă care a fost mai mult spectacol și nostalgie decât box la nivel înalt”.

Unul dintre comentatorii partidei s-a amuzat copios pe seama evoluției din ring: „Aceștia arată ca doi dintre unchii mei care se luptă la grătar”.

Tyson va câștiga 10 milioane de dolari pentru această luptă, în timp ce adversarul său va primi doar un milion. Chiar dacă suma este impresionantă, Mike a declarat încă de la început că va dona toți banii organizațiilor caritabile.

