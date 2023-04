Mircea Lucescu, despre secretul din spatele succesului: „Muncești de două ori mai mult, altfel te îmbolnăvești! Nu poți să accepți înfrângerea”

Cele trei triumfuri din sezonul trecut, reușite pe banca lui Dinamo Kiev, titlul, Cupa și Supercupa în Ucraina, i-au completat lui Mircea Lucescu un palmares uluitor ca antrenor: 35 de trofee câștigate. Doar Alex Ferguson e peste el, în vreme ce nume precum Guardiola, Mourinho, Van Gaal, Lippi, Capello sau Cruyff se află în spatele său!

„Succesul te stimulează”

„În primul rând, trebuie să ai o pasiune extraordinară pentru ce faci. În același timp, să simți responsabilitatea suporterilor. Să simți că n-ai voie să nu câștigi! În momentul când câștigi și ai succes, nu mai poți să trăiești fără el! Și-atunci, muncești de două ori mai mult. Altfel te îmbolnăvești! Succesul te stimulează și nu poți să accepți înfrângerea. Un antrenor care are rezultate și care este de foarte mult timp la o echipă devine mult mai important decât președintele respectiv”, a spus Lucescu la „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Lucescu și-a trecut în palmares primul trofeu ca antrenor la 7 ani de la momentul în care a început să practice această meserie. În iunie 1986 a cucerit Cupa României cu Dinamo! Performanța e una cu adevărat mare fiindcă în finală a învins-o pe rivala Steaua, care cu numai o lună și jumătate înainte câștigase Cupa Campionilor Europeni.

Recomandări Marele secret al unei mari artiste. Soprana Angela Gheorghiu a semnat, în studenție, un angajament cu Securitatea. La dosar există o singură notă informativă

„În spatele echipelor se găseau oameni extrem de puternici”

„La echipele astea a fost totul bine pregătit, bine calculat, bine planificat. În spatele lor se găseau și oameni extrem de puternici. La Steaua era familia Ceaușescu, mai ales Ilie pentru că el se ocupa de echipă și de relațiile echipei, iar Valentin se ocupa de jucători, de moralul lor și o făcea foarte bine. La Dinamo era Ministerul de Interne, iar la Craiova era Ministerul de Externe”, a mai adăugat antrenorul.

Acum, Lucescu e încă „principal” în Ucraina, la Dinamo Kiev. Echipă cu care mai are contract până în vara anului viitor. „Am vrut să abandonez, dar nu se poate! Toți antrenorii străini au plecat din Ucraina, dar eu n-am putut să renunț. E dificilă situația, dar nu pot să trădez! Eu îl consideram ca un act de trădare dacă plecam”, explică acesta.

Ofertă refuzată de la Fenerbache

Și chiar dacă are 77 de ani a avut oferte tentante în ultima perioadă. Una chiar „de la Fenerbache”, după cum recunoaște. „Nu puteam să las Kievul, chiar dacă am probleme foarte mari. Cu 11 jucători care au părăsit echipa, iar acum am cinci, șase copii”.

Recomandări Stenograme din ancheta lui Dan Diaconescu, acuzat de act sexuale cu minore: „Așa, fetița mea, să mă asculți în viață, da?”

Dinamo Kiev ocupă în prezent locul 4 în Ucraina cu 39 de puncte, pe loc de calificare în preliminarii de Conference League. Liderul clasamentului este Șahtior, fosta echipă a lui Lucescu, cu 49 de puncte.

Guardiola e un foarte bun antrenor, dar el a fost la Barcelona, Bayern, Manchester City și probabil o să se ducă la PSG. Scoate-i pe acești oameni de la nivelul ăsta și ai să vezi! Ancelotti a fost la Everton și nu a reușit, Trapattoni la Cagliari sau la Fiorentina… Ce s-a întâmplat cu Nagelsmann la Bayern? Au considerat că clubul este mai puternic și mai important decât orice altă persoană sau antrenor Mircea Lucescu, antrenor Dinamo Kiev:

GSP.RO Titi Aur, după accidentul auto mortal în care a fost implicată Monica Odagiu: „Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie". Ce a remarcat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Îţi mai aduci aminte de Robert Powell din 'Iisus din Nazaret'? Incredibil cum arată acum, nu îl recunoşti

Viva.ro Mama lui Alexandru, tânărul lovit mortal de actrița Monica Odagiu, primele declarații! Ce a dezvăluit despre fiul ei: 'Era...'

TVMANIA.RO Ce le-a interzis Jennifer Garner copiilor săi și ai lui Ben Affleck. „Nu e bine pentru ei!”

Observatornews.ro Surse: Dan Diaconescu oferea minorelor bani şi ciocolată, dar îi era ruşine să cumpere prezervative de la benzinărie. "Te aştept pentru runda a doua"

Știrileprotv.ro O femeie din Mexic i-a interzis soțului său să iasă din casă sau să lucreze, de teamă să nu-l fure cineva. „Este foarte chipeș”. Cum arată bărbatul

FANATIK.RO Șase zodii ocrotite de Dumnezeu în Săptămâna Luminată. Racii sunt binecuvântați

Orangesport.ro "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

Unica.ro Unde s-au aventurat vedetele înainte de Paște. Mirela Vaida: 'Norocoși sunt cei care trăiesc acolo!'

HOROSCOP Horoscop 13 aprilie 2023. Fecioarele se pot refugia în postura celui nemulțumit, de care nu se poate apropia nimeni prea mult