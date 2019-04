Aflat la Istanbul, unde se spune că va prelua echipa Beșiktaș, Mircea Lucescu a urmărit șocat știrile despre incendiul care a mistuit Catedrala Notre-Dame din Paris. ”Este o dramă incredibilă, o pierdere universală. Doliu universal. Am fost de atâtea ori acolo. Cuvintele sunt prea mici pentru a exprima ceea ce înseamnă Notre-Dame, un simbol uriaș. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla. Cum de n-au știut că lemnul de 800 de ani arde atât de repede”, a spus afectat Mircea Lucescu, pentru Libertatea.

”Copleșitor! Sublim!”

Il Luce a deschis ochii multor generații de fotbaliști către istoria şi cultura lumii, iar Notre-Dame a fost unul dintre cele mai importante obiective. ”În iunie 1984, când am ajuns la Paris pentru turneul final din Franța, am făcut cu jucătorii turul orașului. Eu eram ghid și am inclus în program și vizita la Catedrala Notre-Dame. Băieții au făcut fotografii semnificative pentru viața lor. Sunt niște oameni fericiți că au văzut o asemenea capodoperă. Au trăit sentinemte copleșitoare, sublime. Pentru jucători erau momente de relaxare și de a-și pune întrebări. Ce porți, ce vitralii? Cum a fost posibil să se construiască așa ceva, în 200 de ani? Ce a fost în sufletul arhitecților? Câte și mai câte. După părerea mea, următoarele generații nu vor mai avea posibilitatea să vadă prea curând Catedrala Notre-Dame întreagă, deoarece renovarea va dura vreo 20 de ani”, a încheiat oftând Mircea Lucescu.

Escortați de polițiști

Fostul internațional Aurel Țicleanu are proaspăt în memorie vizita la Notre-Dame de acum 35 de ani: ”Am poze frumoase acasă. Autocarul nostru era escortat de patru polițiști pe motociclete, care ne deschideau drumul. În ciuda traficului infernal, mergeam cu 60-70 de kilometri pe oră, în timp ce mașinile avansau cu 15 kilometri pe oră. Pe atunci, puteam să mai vedem lumea. La Euro 2016, n-am mai ajuns la Notre-Dame din cauza măsurilor de securitate exacerbate”.

Loți a fost în turnul prăbușit

Ladislau Boloni, 66 de ani, este solidar cu suferința francezilor și a comunității internaționale. ”Nu poți trece cu vederea o astfel de catastrofă. Notre-Dame este a doua cea mai mare catedrală creștină, după Vatican. Am intrat de mai multe ori în Notre-Dame. Chiar am urcat în turnul care s-a prăbușit în urma incendiului, de unde am văzut panorama Parisului. Îmi amintesc că Mircea Lucescu ne-a dus la Notre-Dame înainte de Euro 1984”, a spus fostul mare internațional, pentru Libertatea.

”Știam de «Cocoșatul de la Notre-Dame»”

Rodion Cămătaru, 60 de ani, își amintește cu plăcere de vizita la Catedrala Notre-Dame din Paris. ”Eram tineri, veneam din comunism și aveam cunoștințe vagi. Știam câte ceva despre Notre-Dame din filmul «Cocoșatul de la Notre-Dame». În deplasările din străinătate, Mircea Lucescu ne transmitea și nouă pasiunea pentru istorie și cultură. Aveam în program vizite la muzee, la diverse obiective turistice. Nu lipsea nimeni, era disciplină, deși nouă ne era gândul la cumpărături”, a povestit legendarul atacant. ”Lucescu avea o vorbă: Voi sunteți fotbaliști sau bișnițari?”, a completat Dănuț Lupu.

