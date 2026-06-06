Chwalinska, venită din calificări, a avut un parcurs neașteptat până în finală, dar în ultimul act nu a putut face față ritmului impus de Andreeva. În primul set, poloneza a condus temporar cu 3-2 după un break, însă adversara sa a revenit puternic. „Am încercat să-mi păstrez calmul și să joc fiecare punct la maximum”, a declarat Andreeva după meci.
Victoria la Paris confirmă forma excelentă a rusoaicei, care pierduse doar un set pe parcursul turneului. Acest triumf o propulsează pe Andreeva în rândul marilor speranțe ale tenisului mondial.
Reamintim că Mirra Andreeva a eliminat-o în sferturi pe Sorana Cîrstea, 6-0, 6-3, într-un meci care a durat sub o oră.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.