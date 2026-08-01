Nadia Comăneci, Doctor Honoris Causa la Montreal, orașul unde a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii

Universitatea din Montreal i-a acordat Nadiei Comăneci titlul de Doctor Honoris Causa

Universitatea din Montreal i-a acordat astăzi titlul de Doctor Honoris Causa Nadiei Comăneci, o figură legendară a gimnasticii artistice mondiale și simbolul absolut al Jocurilor Olimpice din 1976.

„Universitatea din Montreal i-a acordat astăzi un titlu de Doctor Honoris Causa Nadiei Comăneci, o figură legendară a gimnasticii artistice și o emblemă a Jocurilor Olimpice de la Montreal din 1976.

La doar 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota perfectă de 10,00 la Jocurile Olimpice, redefinind pentru totdeauna standardele acestui sport. Cariera sa excepțională, marcată de numeroase succese internaționale, precum și angajamentul său neclintit față de mișcarea olimpică și dezvoltarea gimnasticii continuă să inspire generații de sportivi din întreaga lume”, au transmis reprezentanții Universității din Montreal.

Cum a primit Nadia Comăneci distincția de la Montreal

Prezentă la Montreal în cadrul celebrărilor care marchează o jumătate de secol de la ediția istorică a Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci a primit această distincție înaltă în cadrul unei ceremonii speciale organizate la complexul CEPSUM. Evenimentul a avut loc alături de copiii care participă la o tabără de vară inspirată din universul olimpic.

Vizibil emoționată de primirea acestui titlu academic oferit de orașul în care a scris istorie, marea noastră campioană a făcut o declarație memorabilă pe rețelele de socializare.

„Aceasta este a zecea mea medalie olimpică”, a transmis Nadia Comăneci, glumind cu privire la importanța trofeului primit în Canada.

Fosta gimnastă a revenit la Montreal pentru celebrarea a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii

Nadia Comăneci a revenit la Montreal pentru a sărbători 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976, unde, la doar 14 ani, a uimit lumea cu primul 10 perfect din istoria competiției. Această aniversare specială este marcată printr-o serie de evenimente dedicate legendei gimnasticii.

„Sunt aici datorită unei fetițe de 14 ani care a decis să facă ceva acum 50 de ani”, a declarat Comăneci pentru CTVNews. „Sunt impresionată, ca adult, de curajul pe care l-a avut acea fetiță. Curajul de a merge înainte”.

Nadia Comăneci, Doctor Honoris Causa la Montreal, orașul unde a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii
Nadia Comăneci este considerată o legendă locală la Montreal, unde a primit supranumele de „Regina Jocurilor”. Sursa foto: Nadia Comăneci

Popularitatea sa a dus la o creștere semnificativă a numărului de fetițe numite Nadia, născute între 1976 și 1978. Pentru a marca această moștenire, gimnasta a participat la o paradă a femeilor cu acest prenume, a dezvelit o placă comemorativă și a primit un doctorat onorific din partea Universității din Montreal.

„Probabil asta este partea frumoasă a faptului că scrii istorie la 14 ani. Poți să sărbătorești aniversarea de jumătate de secol”, a spus ea.

Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii, în 1976 la Montreal

La doar 14 ani, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din istorie care a obținut nota perfectă de 10.00 la o ediție a Jocurilor Olimpice, redefinind pentru totdeauna standardele acestui sport. Cariera sa excepțională, marcată de numeroase succes internaționale, alături de angajamentul său neclintit față de mișcarea olimpică și dezvoltarea gimnasticii, continuă să inspire generații întregi de sportivi din întreaga lume.

La data de 18 iulie 1976, în timpul competiției obligatorii pe echipe, Comăneci a executat impecabil un exercițiu la paralele inegale, obținând primul 10 perfect.

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Totuși, un detaliu tehnic a creat confuzie: tabela de punctaj nu era programată să afișeze scorul maxim și a arătat „1.00”.

„Mi s-a părut ciudat, pentru că unu nu este un scor bun. Am realizat că era o problemă cu tabela, dar apoi muzica a început și a trebuit să merg mai departe”, își amintește Nadia Comăneci, în interviul acordat pentru presa americană.

Nadia Comăneci, Doctor Honoris Causa la Montreal, orașul unde a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii
Astăzi, acest moment memorabil este marcat de un tatuaj cu „1.00” sub cercurile olimpice pe glezna Nadiei. Sursa foto: Getty Images

La Montreal, Comăneci a obținut șapte note de 10 perfect, câștigând cinci medalii, dintre care trei de aur. La Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, ea a adăugat încă două medalii de aur și două de argint în palmares.

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