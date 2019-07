Nick Kyrgios, declarații incredibile după meciul cu Nadal: „Da, am vrut să-l lovesc, am vrut să trimit chiar în pieptul lui”

Dar după thriller-ul de trei ore și 7 minute, jucptorul australian de pe locul 43 ATP a continuat spectacolul și la conferința de presă de la finalul meciului. Mai întâi, a intrat într-un dialog cu o jurnalistă care-i adresase o întrebare. „Tu erai în pub azi-noapte. Ok…”, i-a spus Kyrgios, replică cu care a stârnit hohote de râs în sala de conferințe.

Cu o seară înaintea meciului cu Nadal din turul secund de la Wimbledon, Kyrgios a fost surprins într-un pub din Londra alături de mai mulți prieteni, locație în care s-a întâlnit cel mai probabil cu respectiva jurnalistă.

În timpul conferinței, Kyrios a vorbit și despre un punct controversat în care a trimis mingea spre pieptul adversarului său. Fără resentimente, Kyrgios a recunoscut că intenția lui a fost să-și lovească oponentul.

„De ce să-mi cer scuze? Nu l-am lovit, i-am lovit racheta. De ce mi-aș cere scuze în acest caz? Tipul ăsta are atât de multe Slam-uri și atât de mulți bani în conturi, cred că poate să primească o minge în piept. N-o să-mi cer scuze pentru asta. Da, am vrut să-l lovesc, am vrut să trimit chiar în pieptul lui”, a spus Kyrgios.

