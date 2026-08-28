„Nea Tică” și „Tunarul din Bănie”

Constantin Oțet (24 decembrie 1940 – 19 februarie 1999, antrenor la Cupa din 1983) a fost „principalul” Universității Craiova în perioadă fasta cunoscută sub denumirea „Craiova Maxima“..

A obținut și cea mai răsunătoare performanță europeană, calificarea „Maximei” in semifinalele Cupei UEFA, 82/ 83. O boală nemiloasă l-a răpit dintre noi în februarie 1999.

Campion cu Știința ca jucător (1974), Ion Oblemenco (13 mai 1945-1 septembrie 1996) a fost antrenorul Craiovei Maxima la eventul din 1981. Pe 1 septembrie 1996, în ultimele minute ale confruntării dintre clubul marocan antrenat de Oblemenco, Hassania Agadir, în compania formației Sidi Kacem,, „Tunarul din Bănie” a suferit un infarct, în urma frustrărilor acumulate de-a lungul unui meci decis de greșelile de arbitraj.

Craiova cucerea și titlul din 1980, cu Valentin Stănescu pe banca tehnică.

Adio, Zoli, adio, președinte!

Zoltan Crișan a trecut în neființă după o lungă și grea suferință la 14 octombrie 2003, chinuit de o boală pulmonară cumplită, la vârsta de numai 48 de ani. Fostul international și fosta extremă a celebrei „Craiova Maxima” venea după un an de chinuri pe paturile de spital.

Președintele Universității Craiova din cea mai bună perioadă din istoria clubului din Bănie, Corneliu Andrei Stroe, a încetat și el din viață pe 2 aprilie 2014, la vârsta de 70 de ani.

La revedere, căpitane!

Pe 20 august 2013, la 62 de ani, Costică Ştefănescu, fostul mare jucător al Stelei şi al Craiovei, dar şi al echipei naţionale, s-a sinucis, aruncându-se de la balconul Spitalului Militar, acolo unde era internat. Fostul fundaş avea 62 de ani şi suferea de cancer la plămâni.

Costică Ştefănescu, căpitanul Băniei, se lupta de ani buni cu boala necruţătoare.

Fostul fundaș central Nicolae Tilihoi a murit pe 25 martie 2018, după a pierdut lupta cu o boală cumplită.

A plecat și „Il Genio”

Iar legendarul Ilie Balaci a murit tot în 2018, pe 22 octombrie, după ce a suferit un infarct. Avea doar 62 de ani.

Pe 16 martie 2026 s-au împlinit 43 de ani de la marea performanță a Craiovei Maxima, care reușea în 1983 să o elimine pe FC Kaiserslautern și să se califice în semifinalele Cupei UEFA.

A fost prima echipă din România calificată într-o semifinală a unei competiții europene.

După o înfrângere cu 2-3 în Germania, pe 2 martie, Craiova a întors scorul în retur și s-a impus cu 1-0. În fața a peste 40.000 de spectatori, care au umplut stadionul cu ore bune înaintea partidei, oltenii au câștigat la limită, prin golul lui Negrilă, din minutul 82.

FC Kaiserslautern – Universitatea Craiova 3-2

Marcatori: Brehme (24, 51), Irimescu (40 autogol)/ Geolgău (53), Crişan (72). Kaiserslautern, 2 martie 1983

Arbitru: Schoetters (Belgia)

Kaiserlautern: Reichel, Kitzmann, Melzer, Dusek, Brehme, Geye, Briegel (40 Brummer), Bongartz, Eilenfeldt, T. Nilsson, Allofs (75 Neues).

Universitatea: Lung – Negrilă, Irimescu, Ştefănescu, Ungureanu – Dumitru (64 Ţicleanu), Beldeanu (75 Cârţu), Donose, Geolgău – Crişan, Cămătaru.

Universitatea Craiova – FC Kaiserslautern 1-0

Marcator: Negrilă (82).

Craiova, 16 martie 1983.

Arbitru: Hackett (Anglia)

Universitatea: Lung – Negrilă, Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu – Ţicleanu, Balaci, Geolgău (75 Cârţu), Donose – Crişan (46 Beldeanu), Cămătaru.

Kaiserlautern: Reichel, Wolf, Briegel, Dusek, Brehme, Geye, Melzer, Eilenfeldt (85 Hubner), Bongartz, T. Nilsson, Allofs.

În semifinalele Cupei UEFA, Craiova a fost eliminată de Benfica, după 0-0 în Portugalia și 1-1 pe teren propriu.

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