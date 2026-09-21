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Norbert Maior a câștigat a doua ediție a Mamaia Rally Show

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Raliu
Norbert Maior a câștigat a doua ediție a Mamaia Rally Show
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Pilotul brașovean Norbert Maior a câștigat a doua ediție a Mamaia Rally Show, după ce l-a învins în marea finală pe campionul Finlandei, Mikko Heikkilä, într-un eveniment care a strâns peste 20.000 de spectatori de-a lungul celor trei zile.

La volanul unui Citroën C3 Rally2, Maior a câștigat două dintre cele trei battle-uri din finală. În cel decisiv, pilotul de la Napoca Rally Academy a fost mai rapid cu 0,3 secunde decât finlandezul, ajungând la finiș cu timpul de 01:40,164.

Podiumul a fost completat de spaniolul Efrén Llarena, câștigătorul ediției inaugurale a Mamaia Rally Show din 2025.

„Sunt extrem de fericit. De dimineață eram fericit dacă intram în sferturile de finală, iar acum am câștigat. A fost un eveniment fantastic, care face cinste motorsportului. Nu am timp să sărbătoresc. Mă voi bucura de un somn bun, fiindcă în următorul weekend avem finala Campionatului Național de Raliuri și deja începem pregătirile”, a spus Maior, care va avea un duel decisiv cu Simone Tempestini pentru titlul de campion național, la Raliul Vâlcii.

În drumul spre trofeul de la Mamaia Rally Show, Maior a trecut, pe lângă Heikkilä, de Vali Porcișteanu și de Efrén Llarena, fost campion european absolut de raliuri în 2024.

Competiția, susținută de stațiunea Mamaia și Riviera Românească, a tras cortina peste sezonul estival la malul Mării Negre și a durat trei zile, incluzând și o cursă de noapte, pentru trofeul King of the Night, câștigat de Simone Tempestini după o finală tot contra finlandezului Mikko Heikkilä. În total, peste 20.000 de spectatori au fost prezenți de-a lungul competiției pentru a-i vedea în acțiune pe unii dintre cei mai buni piloți din România și Europa.

Conceptul Mamaia Rally Show by B-Wash Spălătorie Auto Self Service este unul inedit. Competiția are loc pe un circuit mixt, cu porțiuni de asfalt și macadam. Formatul bazat pe dueluri directe promite diferențe infime și confruntări pe care publicul nu are ocazia să le vadă într-un raliu obișnuit. Mașinile prezente la start au fost toate din categoria Rally2, de ultimă generație, pregătite inclusiv pentru campionatele europene și mondiale.

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Tags: raliu Stiri Auto
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